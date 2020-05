Zgodnie z zapewnianiami, POCO F2 Pro debiutuje w oficjalnej polskiej dystrybucji. Smartfon wygląda jeszcze ciekawiej niż poprzednik, ale trzeba podkreślić, że oferowany jest w znacznie wyższej cenie.

Polskie ceny POCO F2 Pro ujawnione

Pocophone F1 zyskał całkiem sporą popularność, był w momencie premiery wydajniejszy od wielu droższych konkurentów. Nie było to szczególnie trudne, bo na start kosztował 1499 złotych. Również w przypadku POCO F2 Pro producent posługuje się określeniem sugerującym, iż jest to „pogromca flagowców”.

Już przy światowej premierze można było zauważyć, że w tym przypadku akcentowana jest jednak nie tylko wydajność. POCO F2 Pro ma być bardziej kompletnym smartfonem i na pierwszy rzut oka jest. Ma to przełożenie na ceny. Sprzedaż POCO F2 Pro w Polsce rusza już dziś. Zainteresowani będą musieli zapłacić 2499 złotych za wariant 6GB + 128GB oraz 2699 złotych za wariant 8GB + 256GB. Do wyboru przygotowano cztery wersje kolorystyczne - niebieską (Neon Blue), fioletową (Electric Purple), szarą (Cyber Grey) oraz białą (Phantom White).

Wydajność to bardzo mocny, ale nie jedyny atut Poco F2 Pro

Obudowa POCO F2 Pro skrywa ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz, jak zostało już wspomniane, 6 GB lub 8 GB pamięci RAM. Producent zadbał też o szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1 oraz technologię LiquidCool 2.0, która obejmuje między innymi największą komorę parową dostępną w tej chwili na rynku smartfonów, pokrytą wieloma warstwami grafitu i grafenu. Nawet przy dużym obciążeniu Poco F2 Pro zachowywać ma odpowiednią kulturę pracy, a jednocześnie nie osiągać zbyt wysokich temperatur.

Jednocześnie wypada nadmienić tutaj o kilku innych elementach specyfikacji. Chociażby o wyświetlaczu, który został wykonany w technologii AMOLED i skrywa zintegrowany czytnik linii papilarnych. Akcentowany przez producenta jest również poczwórny aparat fotograficzny, który pozwala rejestrować wideo 8K (24fps) oraz 4K (60fps) oraz aparat selfie, który umieszczono w wysuwanym module. Front oraz tył smartfona pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5.

Specyfikacja Poco F2 Pro w szczegółach

Android 10

wyświetlacz AMOLED 6,67 cala, Full HD+ (1080 x 2400 pikseli), HDR10+

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650

6 GB (LPDDR4X) / 8 GB (LPDDR5) pamięci RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej

kamera główna 64 Mpix, f/1.89 + 13 Mpix f/2.4, 123° + 5 Mpix, f/2.2 + 2 Mpix, f/2.4

kamera przednia 20 Mpix

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC

dual SIM

bateria 4700 mAh, ładowanie 30W

wymiary 163.3 x 75.4 x 8.9 mm

waga 218 g

Co sądzicie o polskich cenach POCO F2 Pro? Warto tyle za niego zapłacić? Odpowiedź na to pytanie będzie zdecydowanie łatwiejsza po testach. Póki co pewne jest, że debiutując w cenie około 2500 złotych POCO F2 Pro będzie musiał zmierzyć się z kilkoma mocnymi konkurentami.

Źródło: Xiaomi

