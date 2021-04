Rodzime Madmind Studio upodobało sobie kontrowersyjne gry. Pamiętacie Agony? Wydaje się, że przy okazji Succubus twórcy pójdą jeszcze dalej ze swoimi pomysłami.

Kiedy premiera Succubus?

Succubus zapowiedziano w 2018 roku, w połowie 2020 roku udostępniono natomiast wersję demo (a w zasadzie prolog), ale później słuch o grze zaginął na dłużej. Zainteresowani nią już nie muszą się jednak martwić, bo najwyraźniej prace przebiegały w ciszy, ale dość dobrym tempem. Rodzimy producent ujawnił dziś datę premiery.

Succubus zostanie udostępniony 21 lipca. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gra trafi jedynie na PC z Windows. Datę premiery przedstawiono za pośrednictwem nowego zwiastuna. Podobnie jak poprzednie materiały wideo promujące tę grę jest on przeznaczony dla osób dorosłych. A to i tak ocenzurowana wersja (z czasem zapewne pojawi się też inna).

Można sprawdzić kolejne demo Succubus

Jak podają twórcy, powyższy zwiastun przedstawia główne mechanizmy rozgrywki, a zatem jeśli widzicie Succubus po raz pierwszy to wiecie już czego się spodziewać. To spin-off wspomnianego Agony, jak na rynkowe standardy Madmind Studio nie szczędzi tutaj możliwości testowania rozgrywki przez premierą. Poza ujawnieniem daty premiery udostępniono kolejną wersję demo.

Można znaleźć ją na platformie Steam. Co oferuje? Jedną, pustynną lokację, a także dostęp do 3 broni i 4 mocy specjalnych głównej bohaterki oraz kilku typów przeciwników. Wersja demo, w przeciwieństwie do powyższego zwiastuna, nie jest ocenzurowana.

Pełna wersja Succubus ma być dużo bardziej rozbudowana, przynajmniej w kwestii ekwipunku. Ma pojawić się w niej aż 40 broni i 20 mocy specjalnych. Wydaje się jednak, że dyskusje po premierze będą koncentrować się głównie na innych kwestiach.

Źródło: Madmind Studio S.A.

