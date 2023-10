Dell prezentuje Precision 7875 Tower. Producent określa komputer jako jego najwydajniejszą stację roboczą z procesorem AMD.

Dell Precision 7875 Tower zaprojektowano z myślą o inżynierach, architektach, twórcach oraz projektantach. Sprzęt ma radzić sobie zarówno z projektami związanymi ze sztuczną inteligencją wykorzystującą ogromne zbiory danych, jak i złożonymi zadaniami z dziedziny grafiki czy filmu.

Specyfikacja Dell Precision 7875 Tower

Najwyższa konfiguracja tej stacji roboczej ma na pokładzie 96-rdzeniowy procesor AMD Ryzen Threadripper serii 7000 WX. Użytkownik może wybrać profesjonalne karty graficzne (do dwóch kart 48 GB AMD Radeon PRO W7900 lub do dwóch kart 48 GB Nvidia RTX A6000-Ada) i pamięć masową do 56 TB oraz pamięć DDR5 do 2 TB. Dodatkowo producent oferuje wsparcie Nvidia AI Enterprise.

Dell Precision 7875 Tower otrzymała wyższą i głębszą obudowę niż miało to miejsce w poprzedniej generacji. Zapewnia to większą przestrzeń na cyrkulację powietrza do chłodzenia procesora. Dodatkowo w tym wydaniu Precision Tower debiutuje zintegrowane gniazdo Wi-Fi.

