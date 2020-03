Przed wami prawie półgodzinny, a konkretnie: 27-minutowy gameplay, pozwalający przyjrzeć się rozgrywce w Predator: Hunting Grounds – wieloosobowej strzelance studia IllFonic, które nie tak dawno temu zaserwowało nam Friday te 13th: The Game.

Podejść do asymetrycznych strzelanek wieloosobowych było już co najmniej kilka i rzadko kończyły się one sukcesem. Czy w przypadku nowego Predatora będzie inaczej? Czas pokaże, ale na świeżutkim zapisie rozgrywki opublikowanym na oficjalnym kanale PlayStation wygląda to naprawdę przyzwoicie. Obejrzyjcie już teraz prawie 30-minutowy gameplay wypełniony intensywnymi starciami pomiędzy kosmicznym myśliwym i czwórką żołnierzy…

Zobacz najnowszy gameplay Predator: Hunting Grounds:

W grze będziemy mogli wcielić się w żołnierza reprezentującego jedną z czterech klas albo też predatora – z trzech. W zależności od wyboru inne będą nasze możliwości i inne też będą cele rozgrywki. Standardowo zadaniem żołnierzy będzie zlikwidowanie przeciwnika, ale może się też zdarzyć tak, że głównym założeniem misji będzie po prostu zrobienie wszystkiego, by nie wpaść w jego łapy i uciec.

Premiera w przyszłym miesiącu. Testy już w ten weekend!

To, że ten świeżutki gameplay trafił na kanał PlayStation właśnie teraz, nie jest przypadkiem. Już w ten piątek startuje bowiem test, który potrwa do niedzieli, 29 marca. Swoich sił w roli żołnierza lub predatora będziecie mogli spróbować na konsoli PlayStation 4 albo też na pececie (korzystając z platformy Epic Games Store). Premiera pełnej wersji gry Predator: Hunting Grounds odbędzie się 24 kwietnia, w wersjach przeznaczonych na te same urządzenia.

Źródło: GamingBolt, PlayStation

