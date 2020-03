Gry Niech rozpocznie się …szaleństwo. Dziś premiera Bleeding Edge z dnia 2020-03-24

Autorzy DmC: Devil May Cry, Hellblade: Senua’s Sacrifice czy Heavenly Sword powracają z czymś zupełnie nowym. Dzisiaj ekipa Ninja Theory świętuje premierę Bleeding Edge. Dołącz do niej i zacznij grać już teraz – jeśli opłacasz Xbox Game Pass, to nic więcej za to nie zapłacisz.