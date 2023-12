W końcu jest! Na rynku pojawiła się karta graficzna GeForce RTX 4090 z dopiskiem D. Nowy model jest dostępny tylko w Chinach i oferuje gorszą specyfikację. Tłumaczymy dlaczego Nvidia zdecydowała się na takie rozwiązanie.

GeForce RTX 4090 to obecnie najwydajniejsza karta graficzna na rynku, która dominuje we wszelkich rankingach wydajności. Problem w tym, że... jest zbyt wydajna. Niedawno rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził restrykcje ograniczające możliwości eksportu najwydajniejszych układów graficznych do Chin (taki sprzęt mógłby służyć do zastosowań militarnych).

Gorszy GeForce RTX 4090 dla Chin

Nvidia nie zamierza rezygnować z chińskiego rynku i postanowiła sprytnie obejść ograniczenia rządu. Producent wydał model GeForce RTX 4090 D, czyli specjalną wersję GeForce RTX 4090. Taką, którą już można legalnie eksportować do Chin. Co się zmieniło?

Model GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4080 SUPER GeForce RTX 4090 D GeForce RTX 4090 Generacja Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny AD103 AD103 AD102 AD102 Jednostki cieniujące 9728 10240 14592 16384 Jednostki teksturujące 304 320 456 512 Jednostki rasteryzujące 112 112 192 192 Rdzenie Tensor 304 (4. gen) 304 (4. gen) 456 (4. gen) 512 (4. gen) Jednostki RT 76 (3. gen) 80 (3. gen) 114 (3. gen) 128 (3. gen) Taktowanie bazowe 2205 MHz ??? 2280 MHz 2230 MHz Taktwanie Boost 2505 MHz ??? 2520 MHz 2520 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6X 256-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 22 400 MHz 22 400 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 716 GB/s 716 GB/s 1008 GB/s 1008 GB/s Współczynnik TDP 320 W 320 W 425 W 450 W Cena (sugerowana) $1199 ??? - $1599

GeForce RTX 4090 D to w zasadzie okrojona wersja zwykłego modelu GeForce RTX 4090. Producent zastosował słabszy układ graficzny (pojemność i przepustowość pamięci wideo pozostała bez zmian), dzięki czemu karta już nie "łapie się" w nowe przepisy Stanów Zjednoczonych. Słabsza wersja cechuje się też nieco mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Wydajność karty GeForce RTX 4090 D

Karta GeForce RTX 4090 D pojawiła się na chińskiej stronie Nvidia, gdzie została porównana do modelu GeForce RTX 3090 Ti.

Nowy model ma zapewniać dużo lepsze osiągi względem poprzednika. Można jednak podejrzewać, że GeForce RTX 4090 z dopiskiem D będzie nieco słabszy od standardowego GeForce RTX 4090.

Gorsza wydajność, ta sama cena

Karta graficzna GeForce RTX 4090 D pojawi się tylko w Chinach – część producentów już zaprezentowała swoje autorskie wersje (potencjalni klienci nie powinni się pomylić przy zakupie, bo na opakowaniu znalazło się oznaczenie 4090 D).



Karty graficzne GeForce RTX 4090 D mają wyraźne oznaczenie na opakowaniu

Pewne kontrowersje wiążą się z ceną nowego modelu. Nvidia wyceniła słabszą kartę GeForce RTX 4090 D na 12 999 juanów, czyli na tyle samo co pierwotnie w Chinach kosztował zwykły GeForce RTX 4090. Czy znajdą się chętni? Pewnie tak, bo chińscy klienci nie mają wyboru.

Źródło: Nvidia