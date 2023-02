Sprzęt do gier

Sony wystartowało ze sprzedażą PlayStation VR2. Nowa generacja gogli wirtualnej rzeczywistości przynosi dużo ciekawych zmian, ale aby się nimi cieszyć trzeba mocno uszczuplić swój portfel.

Ile kosztuje PlayStation VR2? Ruszyła sprzedaż

Cena PlayStation VR2 budzi mieszane uczucia już od dłuższego czasu. W listopadzie pojawiły się informacje, że zestaw przygotowany przez Sony będzie kosztował w Polsce 2999 złotych. Na start sprzedaży trzeba było trochę poczekać, aż do teraz, ale w kwestii ceny nic się nie zmieniło.

W opakowaniu, poza najważniejszym gadżetem w postaci nowych gogli VR, kupujący znajdą również kontrolery PlayStation VR2 Sense z przymocowanymi paskami, przewód USB (do parowania i ładowania kontrolera), słuchawki stereo, trzy pary nakładek oraz instrukcję obsługi. Unboxing zestawu możecie zobaczyć w naszej recenzji PlayStation VR2.

Co oferuje PS VR 2?

Sony od momentu zapowiedzi reklamuje PlayStation VR2 mianem prawdziwie nextgenowego sprzętu. Najważniejsze elementy obejmują tutaj technologię OLED i obraz w rozdzielczości 4K z HDR (dwa ekrany OLED i 2000 x 2040 na oko), pole widzenia 110 stopni, a także technologię odpowiadającą za śledzenie ruchu oczu.

Kontrolery PlayStation VR2 Sense zostały mocno zmienione względem swoich odpowiedników z poprzedniej generacji. Posiadają przyciski znane z pada DualSense, a także haptyczne wibracje i mocno akcentowane przez producenta adaptacyjne triggery. Zastosowano tutaj również technologię wykrywania dotyku palcem.

Gry na premierę PlayStation VR2

Podczas premiery konsoli PlayStation 5 producent spotkał się z głosami niezadowolenia ze strony graczy zaskoczonych niewielką bazą nowych gier. Na okoliczność debiutu PlayStation VR2 zapowiadano katalog ponad 30 gier i udało się producentowi dotrzymać danego słowa. Z nawiązką, ponieważ finalnie gracze na tzw. okienko premierowe (w ciągu miesiąca) otrzymają ponad 40 gier.

Można doszukać się bardzo interesujących tytułów. Wielu graczy ostrzy sobie apetyty przede wszystkim na Horizon Call of the Mountain określane także przez recenzentów mianem wizytówki nowych gogli Sony, Gran Turismo 7, Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution czy Jurassic World Aftermath.

Poniżej możecie zapoznać się z pełnym zestawieniem gier dla PlayStation VR2, które już są dostępne lub zadebiutują najpóźniej w ciągu miesiąca.

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, debiut w okienku premierowym)

Cave Digger 2: Dig Harder (VRKiwi)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Championship Edition (Survios, debiut w okienku premierowym)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, debiut w okienku premierowym)

Demeo (Resolution Games)

Drums Rock (Garage 51)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Garden of the Sea (Neat Corporation)

GORN (Devolver Digital, debiut w okienku premierowym)

Gran Turismo 7 (Sony)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc)

No Man’s Sky (Hello Games, debiut w okienku premierowym)

Nock: Bow + Arrow Soccer (Normal VR LLC, debiut w okienku premierowym)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead)

Puzzling Places (Realities.io)

Ragnarock (WanadevStudio, debiut w okienku premierowym)

Resident Evil Village (Capcom)

Rez Infinite (Enhance)

RUNNER (Truant Pixel, LLC)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLAB)

Startenders: Intergalactic Bartending (Foggy Box Limited)

Swordsman VR (Sinn Studio Inc.)

Synth Riders (Kluge Interactive)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

Townsmen VR (HandyGames)

Unplugged: Air Guitar (Vertigo Games)

Vacation Simulator (Owlchemy)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, debiut w okienku premierowym)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR)

Zombieland: Headshot Fever Reloaded (XR Games)

Źródło: sony