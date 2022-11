PlayStation VR2 zaczyna pojawiać się w naszych sklepach. Zgodnie z przypuszczeniami, trzeba przygotować się na spory wydatek.

Ile kosztuje PlayStation VR2?

Temat PlayStation VR2 poruszaliśmy nie dalej jak kilkanaście dni temu, kiedy to ujawniono cenę mającą obowiązywać na zachodzie Europy. Wątek cieszył się sporym zainteresowaniem, które teraz nie powinno być mniejsze. Sprzęt zaczął bowiem pojawiać się w ofercie niektórych polskich sklepów.

Rzut oka np. na stronę RTV Euro AGD i już wiemy, że 599,99 euro przeliczono na 2999 złotych. To koszt zakupu PlayStation VR2. Za stację dokującą do kontrolerów PlayStation VR2 Sense trzeba zapłacić dodatkowo 249 złotych, a za zestaw PlayStation VR2 + gra Horizon Call of the Mountain aż 3299 złotych.

Jeśli dodać do tego koszt zakupu samej konsoli PlayStation 5 i innych akcesoriów do niej, skompletowanie pełnego stanowiska może mocno uszczuplić portfel. Od razu przypomina się też niewesoła wycena kontrolera DualSense Edge.

Póki co przedsprzedaż, premiera PlayStation VR2 dopiero nadciąga

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami podawanymi przez Sony, dziś startuje przedsprzedaż nowych gogli. Na premierę jeszcze trochę poczekamy, bo zaplanowano ją na 22 lutego 2023 roku.

Teraz warto wyglądać informacji na temat gier, jakie zostaną zaoferowane w kontekście nadchodzącego sprzętu. Biorąc pod uwagę cenę, będzie to wątek jeszcze bardziej znaczący. Sony deklaruje ponad 20 tytułów na start, póki co potwierdzono Horizon Call of the Mountain, Cities VR: Enhanced Edition, a ostatnio także No Man’s Sky.

