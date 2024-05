Jak wywołać efekt "wow" w świecie smartfonów? Wystarczy połączyć dobry procesor z flagowym aparatem i kilkoma przydatnymi dodatkami. Jeśli mamy do tego atrakcyjną cenę, otrzymujemy model Honor 200 Pro.

Seria Honor 200 to kolejne udane telefony tego producenta. Pozycjonowane nieco niżej, niż flagowe Honor Magic6, wciąż zapewniają dobrą wydajność i niezłe możliwości fotograficzne. Sprawdźmy więc, co dostaniemy wybierając jedno z urządzeń, które już za dwa tygodnie może trafić na polski rynek. Już na wstępie dodam, że Honor 200 Pro ma ten sam aparat, co flagowy Huawei Pura 70. Zachęceni?

Premiera Honor 200

Honor 200 to tańszy model z tej serii (jest jeszcze najtańszy - Honor 200 Lite). Sercem jest niezły procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Mówimy więc o wydajności odpowiedniej dla średniej półki cenowej. To samo dotyczy zresztą zestawu aparatów fotograficznych:

50 MP aparat główny z OIS

50 MP teleobiektyw z 2,5-krotnym zoomem optycznym i OIS

12 MP aparat szerokokątny

50 MP aparat do selfie

Warto dodać, że główny aparat ma dobrą matrycę Sony IMX906 w rozmiarze 1/1,56”. To zwiastun naprawdę dobrej jakości zdjęć i filmów. Plusem telefonu jest też spora bateria 5200 mAh z szybkim ładowaniem 100 W. Mamy też takie dodatki, jak NFC, głośniki stereo, a nawet port podczerwieni.

Nowy Honor 200 ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7” i z rozdzielczością 1,5K. Ma częstotliwość odświeżania 120 Hz i imponującą jasność - aż 4000 nitów (szczytowa).

Honor 200 Pro - co otrzymujemy w droższym modelu?

W drugim, lepszym modelu znajdziemy jeszcze ciekawszą specyfikację. Tu Honor postawił na procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Mogę więc z pełnym przekonaniem powiedzieć, że wydajność modelu jest flagowa. Wyświetlacz o większej przekątnej (6,8”) ma zakrzywione krawędzie.

Różnica dotyczy też aparatu głównego. Tu matryca ma również 50 MP, jednak Honor 200 Pro ma sensor Omnivision OV50H w rozmiarze 1/1,3”. Taki sam znajdziemy w topowym Honorze Magic6 Pro, Motoroli Edge 50 Ultra, czy nowym Huawei Pura 70. Mamy więc niemal topową wydajność połączoną z jedną z najlepszych matryc na świecie. Czego chcieć więcej?

Honor 200 Pro ma też ładowanie indukcyjne 65 W, a obok przedniej kamery znajdziemy dodatkowy sensor. W przypadku tego modelu dostajemy też uszczelnioną obudowę, choć certyfikat IP55 nie wzbudza zachwytu.

Kiedy premiera Honora 200?

27 maja 2024 roku to data oficjalnej premiery Honor 200 i Honor 200 Pro w Chinach. Na szczęście, nie musimy czekać długo na wprowadzenie modelu na globalne rynki. Odbędzie się to już 12 czerwca 2024 roku. Czekamy na informację o wprowadzeniu modelu do sprzedaży także w Polsce. Chiński producent coraz lepiej radzi sobie na rynku smartfonów, czego przykładem jest sukces modelu Honor Magic 6 Pro. Wiele osób uznaje go za najlepszy telefon do zdjęć w 2024 roku.