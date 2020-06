Jak przesyłać pliki między telefonami szybko i łatwo? Menedżer plików Files by Google pozwala na szybki transfer danych różnego typy ze smartfona na smartfon. Także pomiędzy urządzeniami różnych marek. Zobaczcie jak to działa.

Współdzielenie plików pomiędzy smartfonami z pomocą internetu i chmurowych usług ma sens gdy telefony dzieli duży fizyczny dystans. Gdy jednak osoba, do której chcemy przesłać dane jak i jej telefon znajdują się obok nas, warto sięgnąć po prostsze rozwiązanie.

Bezprzewodowe udostępnianie danych pobliskiemu smartfonowi nie wymaga internetu

Przesyłanie danych gdy telefony są tej samej marki

Wystarczy by nasz i sąsiada smartfon miał aktywną komunikację bezprzewodową. Gdy smartfony są tej samej marki sprawa często ogranicza się do użycia natywnej techniki współdzielenia się plikami. Huawei Share, Oppo Share to tylko przykłady takich rozwiązań. Szybkie i ograniczające liczbę tapnięć w ekran do minimum.

Przesyłanie danych gdy telefony są produktami innych marek

Schody zaczynają się, gdy smartfony zostały wyprodukowane przez różnych producentów. Huawei Share nie zadziała pomiędzy smartfonami marki Huawei i Oppo. Podobnie nie prześlemy tak danych z Samsunga na Motorolę.

Sposób Google sprawdzi się w przypadku smartfonów tej samej marki jak i różnych marek

Może jednak istnieje jeden uniwersalny sposób na przesłanie danych do pobliskiego smartfona z Androidem niezależnie od tego jakiej jest marki? Odpowiedź brzmi tak, dzięki aplikacji Files by Google.

Skąd pobrać aplikację Files

Aplikacja Files czy też Pliki dostępna jest zwykle w smartfonach z czystym Androidem, a w innych może być doinstalowana z Google Play. Zadziała także na smartfonach Huawei, w których nie ma usług Google.

Files to przy okazji praktyczny menedżer plików, z funkcją wysyłania do Google Drive i narzędziami do oczyszczania pamięci z nadmiarowych danych. Warto go zainstalować nie tylko ze względu na funkcję współdzielenia danych jeśli wasz smartfon nie ma własnego narzędzia tego typu. Do komunikacji z pobliskim smartfonem wykorzystuje on parowanie poprzez Bluetooth i zestawione połączenie Wi-Fi Direct do transferu danych.

Oczywiście możemy coś takiego zrobić samodzielnie, bez pomocy dodatkowej aplikacji, ale aplikacja Files upraszcza tę procedurę i czyni ją zrozumiałą nawet dla laika. Przypomina to trochę kopiowanie danych pomiędzy smartfonami przy pierwszym uruchomieniu.

Jak udostępniać dane pomiędzy smartfonami w aplikacji Files?

KROK 1: By skorzystać ze współdzielenia danych należy uruchomić program Files i wybrać zakładkę Udostępnij (ikona z dwiema strzałkami) na obu łączących się smartfonach. Na tym, z którego wysyłamy wybieramy potem Wyślij, a na drugim Odbierz.



Ekrany na smartfonie wysyłającym dane

KROK JEDNORAZOWY: Przy pierwszym uruchomieniu funkcji Udostępnij poproszeni zostaniemy o nadanie naszym smartfonom identyfikatorów. Nazwy wybieramy wedle uznania. To jednorazowy krok. W naszym przykładzie wysyłamy z urządzenia o nazwie Smartfon Karola na urządzenie nazwane Motorolla.

KROK 2: Teraz oba smartfony czekają na połączenie. Gdy na liście nadającego pojawi się nazwa drugiego wybieramy ją podobnie jak przy komunikacji typu Huawei Share. Smartfony połączą się i będzie można przesłać dane. Użytkownik odbierający dane musi potwierdzić połączenie wybierając Połącz podobnie jak potwierdza się odbiór przy przesyłaniu danych poprzez Bluetooth. Dla poprawnej pracy narzędzia konieczne jest aktywowanie usługi lokalizacji o ile nie jest ona już aktywna.



Pierwszy ekran na smartfonie wysyłającym dane, dwa kolejne na smartfonie odbierającym

KROK 3: Sesja pomiędzy smartfonami została zestawiona i do jej zakończenia możliwe jest przesyłanie plików. W smartfonie wysyłającym wyświetli się lista plików. Te, które chcemy wysłać zaznaczamy i wybieramy Wyślij. Po chwili pliki pojawią się na drugim smartfonie. Dane przesyłane są z prędkością co najmniej kilku, kilkunastu MB/s. Nie są to rekordowe prędkości, ale nawet przesłanie dużych porcji danych jak kolekcje zdjęć czy plików wideo odbędzie się dużo szybciej niż przy transferze przez Bluetooth.

Szybkośćtransferu - Files vs przesyłanie przez Bluetooth

sposób przesyłania plików czas [s], mniej = lepiej aplikacja Files 15 przez Bluetooth 600

Porównanie czasu transferu paczki 10 zdjęć, o łącznym rozmiarze 100 MB, przez Bluetooth lub z pomocą aplikacji Files



Pierwszy ekran na smartfonie odbierającym, dwa kolejne na wysyłającym

Udostępnianie plików w Files ma ograniczenia, ale jest bardzo proste

Opisana powyżej funkcja ma swoje ograniczenia, nie jest tak funkcjonalna jak na przykład Huawei Share. Nie pozwoli nam na komunikację z komputerem czy pomiędzy komputerami tak jak Udostępnianie w pobliżu dostępne w Windows 10 czy AirDrop w produktach Apple.

Zaletą udostępniania przez Files jest kompatybilność funkcji z dowolnym androidowym smartfonem czy tabletem

To jednak najwygodniejszy sposób na podzielenie się danymi pomiędzy smartfonami różnych marek, na których zainstalowana jest aplikacja Files. W ten sposób da się przesłać nawet pliki z i na Huawei Y6P, smartfon, który z racji taniości nie obsługuje funkcji Huawei Share.

Źródło: Inf. własna

