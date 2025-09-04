Samsung Galaxy S26 niczym iPhone 17? Wyciekł wygląd nowych smartfonów

Zanosi się na to, że w przyszłym roku Samsung odświeży wygląd swoich flagowców.

Smartfony z linii Galaxy S23, S24 oraz S25 mają bardzo zbliżone wzornictwo, którego najbardziej charakterystycznym elementem są wystające obiektywy aparatów bez otaczającej je wyspy. Coraz więcej przecieków wskazuje jednak na to, że w serii S26 wyspa powróci.

Samsung Galaxy S26 - wyciekło pierwsze zdjęcie

Bloger Sonny Dickson opublikował zdjęcie, na którym uwieczniono ponoć atrapy modeli Galaxy S26, S26 Edge oraz S26 Ultra. Takie makiety wykorzystuje się m.in. do testowania ergonomii czy - na późniejszym etapie - dopasowywania pokrowców i innych akcesoriów.

Samsung Galaxy S26, S26 Edge i S26 Ultra - atrapy (fot. @SonnyDickson / X)

Poprosiłem sztuczną inteligencję, by na podstawie powyższego zdjęcia wygenerowała bardziej realistyczną wizualizację.

Samsung Galaxy S26, S26 Edge i S26 Ultra - wizualizacja AI

Fotograficzna wyspa w Galaxy S26 i S26 Ultra ma być relatywnie mała i obejmować jedynie trzy obiektywy. W Galaxy S26 Edge natomiast ma się ona rozciągać od lewej do prawej krawędzi obudowy, co nasuwa skojarzenia ze smartfonami z linii Google Pixel 10 czy nadchodzącymi iPhone’ami 17.

iPhone 17 - wizualizacje na podstawie przecieków (fot. Apple Hub)

Widoczne na atrapach kółka mogą wskazywać na to, że Samsung umieści w swoich smartfonach magnesy do ładowania Qi2. W przypadku serii S25 z magnetycznych akcesoriów można korzystać dopiero po założeniu etui.

Podkreślam jednak, że póki co mowa o wczesnym wycieku, więc z ostateczną oceną wyglądu Galaxy S26 lepiej wstrzymać się do premiery lub przynajmniej pojawienia się lepszej jakości materiałów. Oczekuje się, że Samsung zaprezentuje nowe flagowce na początku 2026 roku.