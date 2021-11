Najnowsza strategia ekonomiczna od Frontier Developments jest już dostępna na rynku. Z tej okazji został opublikowany nowy zwiastun, na którym można zobaczyć nieco mechaniki gry, ale też podziwiać różne gatunki dinozaurów.

Podczas targów Gamescom 2021 poznaliśmy datę premiery Jurassic World Evolution 2 i właśnie od wczoraj, bez żadnych opóźnień, gra jest dostępna dla fanów ekonomicznych strategii. Ta kontynuacja tytułu wydanenego w 2018 roku – Jurassic World Evolution, którego akcja została osadzona w Parku Jurajskim. Za opracowanie tytułu odpowiada studio Frontier Developments, które znane jest z gier RollerCoaster Tycoon i Planet Zoo.

Co nowego w drugiej części?

W produkcji pojawiają się postaci, które są znane z uniwersum Parku Jurajskiego, takie jak Malcolm i Claire Dearing. Głosów bohaterom użyczają aktorzy, którzy również pojawili się w filmach: Jeff Goldblum i Bryce Dallas Howard.

W kontynuacji Jurassic World Evolution gracz wciela się w rolę zarządcy parku pełnego prehistorycznych gadów, występujących w 75 rodzajach. Musi pozysykiwać nowe gatunki, dbać o infrastrukturę i zapewnić bezpieczeństwo zwiedzającym. Nie jest to nic nowego dla osób, które znają już uniwersum tej gry.

Nowością jest to, że park tym razem nie znajduje się na Archipelagu Muertes. Gracz będzie miał dostęp do szeregu lokacji, które są rozmieszczone w różnych środowiskach. Można będzie również dostosowywać wygląd poszczególnych budynków, co między innymi jest widoczne w nowym zwiastunie gry.

Oprócz tego Jurassic World Evolution 2 oferuje dwa tryby gry. Jednym z nich jest klasyczna kampania fabularna, z konkretnymi zadaniami, a drugi to "Chaos Theory", który pozwala na odtworzenie najważniejszych wydarzeń z filmowej serii.

Gdzie można zagrać?

Gra dostępna jest na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Jesteście gotowi, by kolejny raz stać się zarządcami parku pełnego dinozaurów?

Źródło: jurassicworldevolution2.com, frontier.co.uk