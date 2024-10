Firma AMD zaprezentowała procesory Ryzen AI PRO 300, które trafią do biznesowych laptopów. Nowe jednostki oferują wyższą wydajność, a do tego zapewniają dłuższy czas pracy na baterii. Użytkownicy będą mogli skorzystać z szeregu przydatnych funkcji opartych na AI.

Premiera procesorów AMD Ryzen AI 300 przyniosła powiew świeżości na rynku laptopów. Niedawno mieliśmy okazję przetestować model ASUS Zenbook S 16 z Ryzen 9 HX 370, który zaskoczył nas wydajnością i długim czasem pracy na baterii.

Firma AMD nie zamierza jednak na tym poprzestawać i prezentuje kolejne jednostki. Podczas konferencji Advancing AI 2024 w San Francisco producent zaprezentował modele Ryzen AI PRO 300, które zostały zaprojektowane z myślą o biznesowych laptopach. Znamy specyfikację i pierwsze wyniki wydajności układów.

Procesory AMD Ryzen AI PRO 300

Modele Ryzen AI PRO 300 bazują na konstrukcji "cywilnych” modeli Ryzen AI 300 (Strix Point). Nadal mamy do czynienia z monolitycznym układem, który został wykonany w 4-nanometrowym procesie litograficznym TSMC.

Układy łączą rdzenie procesora na bazie architektury Zen 5, zintegrowany układ graficzny RDNA 3.5 oraz układ NPU na bazie architektury XDNA 2. Jednostki charakteryzują współczynnikiem TDP na poziomie 15 W (może on być jednak konfigurowalny w zakresie 15-54 W). Nowa konstrukcja ma przekładać się na lepszą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii (podobno możemy liczyć nawet na cały dzień pracy bez podłączania sprzętu do zewnętrznego źródła zasilania).

Procesory Ryzen AI Pro 300 trafią do biznesowych laptopów, gdzie docelowo zastąpią jednostki Ryzen Pro 8040. Możemy liczyć na mocniejszą specyfikację, co szczególnie powinno być odczuwalne w zastosowaniach korzystających ze sztucznej inteligencji – nowe jednostki oferują wydajność nawet 55 TOPS (bilionów operacji na sekundę), co już przekracza wymagania komputerów Microsoft AI Copilot+.

Producent przygotował trzy modele, które różnią się specyfikacją techniczną.

Test procesorów AMD Ryzen AI PRO 300

Producent udostępnił wyniki wewnętrznych testów wydajności, gdzie porównał modele AMD Ryzen AI PRO 300 (Strix Point) do konkurencyjnych modeli Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake). Warto jednak zauważyć, że takie porównanie nie do końca jest miarodajne, bo od kilku dni dostępne są nowsze modele Intel Core Ultra 200 (Lunar Lake), które oferują dużo lepsze możliwości w lekkich i smukłych laptopach.

W wielowątkowym benchmarku Cinebench R24 widać sporą przewagę nad konkurencyjnymi modelami "niebieskich". AMD Ryzen AI 7 PRO 360 ma być nawet o 30 proc. wydajniejszy od Intel Core Ultra 7 165U, a AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 nawet o 40 proc. wydajniejszy od Intel Core Ultra 7 165H.

Różnica w codziennych aplikacjach do tworzenia treści nie jest tak spektakularna. AMD Ryzen AI 7 PRO 360 ma być nawet o 9 proc. wydajniejszy od Intel Core Ultra 7 165U, a AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 nawet o 14 proc. wydajniejszy od Intel Core Ultra 7 165H.

AMD stawia na sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w codziennym życiu, w tym również w pracy i spotkaniach biznesowych. Funkcja Copilot+ umożliwi generowanie grafik na podstawie kilku słów opisu, szybkie wyszukiwanie treści oraz tłumaczenie wypowiedzi rozmówcy mówiącego w innym języku.

Sztuczna inteligencja wspiera także funkcje związane z bezpieczeństwem i możliwością zarządzania komputerem, czyli głównymi zaletami procesorów AMD z linii PRO. Oprócz technologii AMD Secure Processor, AMD Shadow Stack i AMD Platform Secure Boot, producent rozszerzył funkcjonalność procesorów o nowe technologie związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem.

Nowe funkcje bezpieczeństwa wykorzystują zintegrowaną jednostki NPU do obsługi zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń opartych na sztucznej inteligencji, podobno bez wpływu na wydajność laptopa. Dodatkowo, wspiera ona wykrywanie złośliwego oprogramowania we współpracy z wybranymi partnerami ISV.

AMD zapowiada, że producenci przygotowują ponad 100 różnych modeli laptopów z procesorami AMD Ryzen AI PRO 300 (pierwsze takie konstrukcje powinny być dostępne jeszcze w 2024 r.).