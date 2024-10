Samsung zaprezentował nowy, niedrogi model Galaxy A16 5G. Sprawdziłem jego specyfikację i ciężko jej coś zarzucić. Są natomiast dwa wielkie plusy, związane z ekranem i oprogramowaniem.

Oczekiwania, jakie mamy względem niedrogich smartfonów, zwykle nie są wygórowane. Najnowszy, budżetowy Samsung Galaxy A16 5G pozytywnie zaskakuje. Może okazać się dobrym wyborem w swojej cenie i ma asa w rękawie. Chodzi o wyjątkowo długie aktualizacje oprogramowania, niespotykane w tym segmencie.

Premiera Samsung Galaxy A16 5G

Zacznijmy od wspomnianych już aktualizacji oprogramowania. Kupując niedrogi telefon do 1000 zł często już na starcie dostajemy przestarzały system operacyjny. Rzadko możemy też liczyć na więcej niż jedną-dwie aktualizację. W przypadku Galaxy A16 5G jest jednak inaczej.

Samsung gwarantuje aktualizacje oprogramowania aż przez sześć lat. Takiej deklaracji spodziewalibyśmy się raczej w przypadku flagowca. Aktualne oprogramowanie to spory plus i przewaga nad wieloma konkurentami. Oznacza bezpieczeństwo, wyższy poziom prywatności i dostęp do nowych funkcji Androida. Obecność aktualnego systemu operacyjnego aż przez sześć lat może również wpłynąć na wyższą cenę przy odsprzedaży używanego urządzenia.

Samsung Galaxy A16 5G debiutuje z najnowszym Androidem 14.

Samsung Galaxy A16 5G - specyfikacja

Nowy, niedrogi Samsung Galaxy A16 5G ma całkiem przyzwoitą specyfikację. Cieszy obecność wyświetlacza Super AMOLED z rozdzielczością Full HD+. Częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz, a sam ekran jest spory - przekątna to 6,7”. Wyświetlacz AMOLED możemy uznać za lepszy, niż panele IPS LCD, często spotykane w niedrogich urządzeniach.

Samsung zdecydował się na zastosowanie autorskiego procesora Exynos 1330 z taktowaniem dwóch najmocniejszych rdzeni (Cortex-A78) wynoszącym 2,4 GHz. Sześć pozostałych rdzeni Cortex-A55 odpowiada za ekonomiczną pracę przy mniejszym obciążeniu i ma taktowanie 2,0 GHz. Wsparciem jest 4 GB RAM. Pojemność pamięci na dane wynosi 128 GB, z możliwością rozbudowy kartami microSD. Hybrydowy slot oznacza natomiast, że musimy wybrać - albo dwie karty SIM, albo jedna karta i rozszerzona pamięć.

Co jeszcze oferuje Samsung Galaxy A16 5G?

Główny aparat w Samsungu Galaxy A16 5G ma matrycę 50 MP i autofocus AF. Mamy też obiektyw szerokokątny z matrycą 5 MP i dodatkowy do zdjęć makro (2 MP). Przednia kamera ma matrycę 13 MP.

Bateria w Galaxy A16 5G ma dość standardową pojemność 5000 mAh. Moc ładowania to 25 W. Listę wyposażenia taniego Samsunga możemy uznać za kompletna - jest Bluetooth, Wi-Fi i NFC do płatności zbliżeniowych. Nie zabrakło też łączności 5G. Producent zadbał nawet o uszczelnienie obudowy. Certyfikat IP54 oznacza, że smartfonu nie możemy całkowicie zanurzyć, jest jednak odporny na zachlapanie, czy deszcz.

Smartfon trafi na rynek w kilku kolorach. Cena wynosząca 229 euro oznacza, że w Polsce zapłacimy za ten model około 1000 złotych.