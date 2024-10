Premiera Tecno Spark 30C 5G. Nowy, niedrogi smartfon Cię nie zawiedzie, w tej cenie ciężko oczekiwać więcej.

Najnowszym modelem tej marki jest Tecno Spark 30C 5G. Smartfon to propozycja należąca do budżetowej serii, ma jednak kilka sporych zalet. Mowa choćby o uszczelnionej obudowie i niezłym (jak na ten segment) procesorze MediaTek.

Premiera Tecno Spark 30C 5G

Już sama nazwa najnowszego smartfona tej marki wskazuje na obecność łączności 5G. Wciąż nie jest to standardem w klasie tanich smartfonów do 1000 złotych (a właściwie: znacznie poniżej tej ceny). Nowoczesną łączność umożliwia przyzwoity procesor - MediaTek Dimensity 5300. Ten sam chipset spotkaliśmy już choćby w realme 13 5G, Oppo A50 5G, Xiaomi Redmi 14C 5G i wielu innych modelach chińskich marek. Charakteryzuje się umiarkowanym zapotrzebowaniem na energię, a także wystarczającą do codziennych zadań wydajnością. W Tecno Spark 30C 5G mamy 4 GB RAM z możliwością wirtualnego rozszerzenia do 8 GB (pamięć współdzielona). Użytkownik dostaje 64 lub 128 GB miejsca na dane z opcją rozbudowy kartą pamięci.

W momencie premiery Tecno Spark 30C 5G ma najnowsze oprogramowanie - system Android 14 z nakładką HiOS 14. Bateria w smartfonie ma pojemność 5000 mAh i niezbyt szybkie ładowanie (moc 18 W).

Specyfikacja Tecno Spark 30C 5G

Wyświetlacz Tecno Spark 30C 5G budzi mieszane uczucia. Z jednej strony mamy dość niską rozdzielczość - HD+ (1600 x 720 pikseli). Przy przekątnej 6,67” oznacza to niezbyt ostry obraz. Z drugiej strony - mniejsza rozdzielczość to też mniejsze obciążenie dla procesora. Ekran ma natomiast wysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz. Ciekawostką jest obecność rozwiązania podobnego do dynamicznej wyspy z iPhone. W okolicy kamery do selfie (w okrągłym wycięciu) możemy wyświetlić przydatne informacje, co wygląda efektownie. Podobny “bajer” możemy natomiast doinstalować do każdego smartfona z Androidem, Tecno postanowiło po prostu zintegrować taki gadżet z oprogramowaniem.

Aparat główny Tecno Spark 30C 5G ma matrycę Sony IMX582 w rozmiarze ½”, którą znamy choćby z Samsunga Galaxy A34 5G, POCO F3 lub Sony Xperii 10 V. Sensor ma 48 MP i w tej klasie możemy uznać go za niezły. Zabrakło natomiast dodatkowego aparatu szerokokątnego lub ze zbliżeniem. Tecno Spark 30C 5G może nagrywać filmy w jakości 1080p przy 30 kl./s. Przednia kamera ma 8 MP.

Wyposażenie Tecno Spark 30C 5G możemy uznać za całkiem dobre. Mamy głośniki stereo z Dolby Atmos, a także złącze słuchawkowe 3,5 mm. Jest też emiter podczerwieni (port iRDA) oraz NFC do płatności zbliżeniowych, a także łączność Bluetooth i Wi-Fi. Wisienką na torcie może być uszczelniona obudowa. Certyfikat IP54 oznacza, że smartfon przetrwa korzystanie podczas deszczu, czy drobniejsze zachlapanie. Nie możemy go natomiast w pełni zanurzyć.

Póki co telefon można kupić w Indiach. Tam jego cena to - w przeliczeniu na naszą walutę - niecałe 500 złotych.