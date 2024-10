Xiaomi 15 Pro: Pierwszy rzut oka na nową konstrukcję

Aktualnie jesteśmy w sezonie premier flagowych smartfonów. Na czele stawki stoi wyczekiwana seria od Xiaomi. Podczas gdy chiński gigant nie zdradzał szczegółów na temat oficjalnej premiery, to przecieki pokazują wiele ciekawych rzeczy. Co konkretnie?

Chociaż szczegółów na temat premiery Xiaomi 15 Pro do tej pory nie było wiele, to dzięki osobom odpowiedzialnym za przecieki się to zmieniło. Otóż dwóch użytkowników sieci, kryjących się pod nazwami Smartprix oraz Kartikey udostępniło wiele informacji na temat tego flagowego smartfonu, w tym wysokiej rozdzielczości rendery.

Xiaomi 15 Pro - Wyrafinowany design

Jak pokazują udostępnione grafiki, Xiaomi 15 Pro zachowuje ducha swojego poprzednika - Ma elegancką, klasyczną konstrukcję, złożoną z dwóch tafli szkła i metalowej ramki. Jednak pekiński producent elektroniki subtelnie dostosował wymiary nowego produktu, aby pomieścić większą baterię i wyświetlacz.

Xiaomi 15 Pro zostanie wprowadzony na rynek w trzech klasycznych kolorach: czarnym, białym i srebrnym. Dostępna będzie również specjalna edycja Titanium, tak jak w poprzednim flagowcu. Najbardziej widoczną zmianą w projekcie jest wyspa aparatów, która teraz mieści trzy obiektywy, wraz z modułem laserowym (AF). Lampa błyskowa została natomiast umieszczona oddzielnie.

Xiaomi 15 Pro - Potężna wydajność

Xiaomi 15 Pro otrzymał 6,78-calowy poczwórnie zakrzywiony wyświetlacz, który został sprzężony z panelem AMOLED (dostarczonym przez TCL). Sama matryca będzie miała rozdzielczość 2K i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Pod maską natomiast telefon jest napędzany przez nadchodzący Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. SoC może zostać połączony z maksymalnie 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej.

Xiaomi 15 Pro - Imponująca specyfikacja aparatu

Jeśli chodzi o optykę, to nowy flagowiec chinczyków ma się czym pochwalić. Główny czujnik (z serii Light Fusion 900) otrzymał rozdzielczość 50 Mpix (1/1,3”) i przysłonę f/1,4. Towarzyszy mu 50-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny i 50-megapikselowy aparat makro (Sony IMX858 5X), z odległością ostrzenia 30 cm. Tymczasem do zdjęć selfie zostało wykorzystane oczko o rozdzielczości 32 Mpix. Wszystkie obiektywy nadal są dostrajane przy współpracy z firmą Leica.

Xiaomi 15 Pro - Jednostka pełna funkcji

Co jeszcze zaoferuje Xiaomi 15 Pro? Urządzenie ma posiadać skaner linii papilarnych w wyświetlaczu, głośniki stereo oraz klasę odporności na kurz i wodę w standardzie IP68. Firma obiecuje również do 5 lat aktualizacji Androida (HyperOS 2.0), a sam system będzie wzbogacony o pakiet Xiaomi AI i (w wersji Titanium Edition) łączność satelitarną. A to wszystko będzie zasilane przez ogniwo o wielkości 6000 mAh, z obsługą ładowania przewodowego 90 W, ładowania bezprzewodowego 80 W i ładowania zwrotnego 10 W.

Xiaomi 15 Pro - Harmonogram premiery i ceny

Seria Xiaomi 15 ma zadebiutować w Chinach w październiku tego roku, a następnie na świecie (na początku 2025 r.). Co prawda ceny nie są jeszcze znane, ale należy się spodziewać, że będą one podobne do tych z poprzedniej generacji flagowych smartfonów.

A co Wy myślicie o nowym smartfonie od Xiaomi? Zdecydowalibyście się na jego zakup? Napiszcie o tym w komentarzach!

Źródło: smartprix, YouTube (Gear Bytes)