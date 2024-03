Huawei nova 12i, nova 12s i nova 12 SE to trzy nowe smartfony chińskiej marki. Wyglądają ciekawie, jednak specyfikacja pozostawia sporo do życzenia.

Chińskie marki bardzo często najpierw prezentują swoje nowe modele na wewnętrznym rynku. Na globalną i europejską premierę musimy więc czekać, nierzadko kilka miesięcy. Teraz dowiadujemy się, że do sprzedaży na całym świecie trafią aż trzy nowe modele z popularnej serii. Wszystkie należą do średniej półki cenowej. Wspomniane modele to Huawei nova 12s, nova 12i oraz nova 12 SE. Jeśli zastanawiasz się, jaki nowy smartfon Huawei kupić, być może jeden z opisywanych modeli przypadnie Ci do gustu.

Globalna premiera Huawei nova 12s

Co ciekawe, każdy z trzech nowych smartfonów wygląda zupełnie inaczej. Huawei nova 12s jest najciekawszym, ale też najdroższym z trójki nowych modeli. Znajdziemy tu niezły procesor Qualcomm Snapdragon 778G z taktowaniem do 2,4 GHz. Jest 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane.

Główny aparat ma tu 50 MP, mamy do tego 8 MP aparat szerokokątny (pole widzenia 112 stopni). Sprzęt poradzi sobie z nagrywaniem wideo w 4K, także przednią kamerką. Ta jest dość imponująca - matryca ma aż 60 MP. Obiektyw ma szerokie pole widzenia 100 MP, jest to więc niezły wybór dla zwolenników wykonywania grupowych zdjęć selfie.

W Huawei nova 12s mamy też głośniki stereo, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. W ekranie umieszczono czytnik linii papilarnych, a bateria ma szybkie ładowanie 66W.

Huawei nova 12i

Huawei nova 12i to kolejny model, choć z nieco niższej półki cenowej. Ma duży, 6,7-calowy ekran IPS LCD z odświeżaniem 90 Hz. Sprzęt pracuje pod kontrola niezłego, choć nieco leciwego już procesora Snapdragon 680 (6 nm) bez wsparcia dla łączności 5G. Mamy 8 GB RAM i sporo miejsca na dane - 256 GB.

Główny (i jedyny…) aparat ma matrycę 108 MP i obiektyw f/1.9 z autofocusem PDAF. Wspiera go “oczko” do pomiaru głębi ostrości , a przednia kameka ma 8 MP. Sprzęt pozwoli na nagrywanie wideo w jakości 1080p przy 30 kl./s.

Plusem bez wątpienia jest spora bateria 5000 mAh z ładowaniem 40W. Możliwości telefonu są podstawowe - mamy Bluetooth 5.0, czy Wi-Fi 5, czytnik odcisków palca z boku obudowy i NFC. Oczywiście, także ten smartfon nie posiada “pełnego” systemu operacyjnego Android, czy dostępu do usług Google.

Premiera Huawei nova 12 SE

W tym modelu mamy ekran OLED 90 Hz o przekątnej 6,7”. Procesor jest ten sam, co w modelu nova 12i. Do głównego aparatu 108 MP dołączył natomiast 8-megapikselowy z szerokim polem widzenia. Przednia kamera ma natomiast matrycę 32 MP.

Kolejnym usprawnieniem jest szybsze ładowanie - 66 W. Sama bateria jest natomiast mniejsza i ma pojemność 4500 mAh. Również Huawei nova 12 SE ma oprogramowanie EMUI 14, bez dostępu do usług Google.

Ceny nowych modeli Huawei nie zostały jeszcze potwierdzone. Najtańszy będzie model nova 12i, a najdroższy z nowej trójki - Huawei nova 12s.