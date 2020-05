Scorn to produkcja łącząca w sobie cechy kilku gatunków gier. Być może najważniejsza będzie tu jednak nie mechanika rozgrywki, ale wykreowany przez twórców świat. Oryginalny i budzący grozę.

Scorn postraszy na Xbox Series X

Dzisiejsza prezentacja gier w ramach Inside Xbox pozwoliła nam spojrzeć między innymi na polski horror The Medium. Dla wielu bardziej przerażającą historię opowiadać będzie jednak Scorn. I jeśli coś Wam ten tytuł mówi, to najpewniej idziecie dobrym tropem.

Studio Ebb Software zapowiedziało Scorn kilka lat temu. Pokazywane były różnego rodzaju materiały, niektórym prezentowano nawet grywalną wersję gry, aż w końcu coś zaczęło iść nie tak. Ostatnio Scorn pozostawał w cieniu, dziś wyszedł z niego za sprawą materiału mającego przedstawić go czekającym na konsolę Xbox Series X. Bardzo dobrego materiału dodajmy.

Świat Scorn jest inspirowany twórczością H. R. Gigera

Jak opisują to sami twórcy, Scorn to połączenie gry przygodowej i FPS. To gra, której akcja została osadzona w „koszmarnym wszechświecie o dziwnych formach i posępnej scenerii”. Został on zainspirowany twórczością H. R. Gigera. Nie kojarzycie nazwiska? A ksenomorfa z filmowej sagi Obcy? To właśnie wytwór wyobraźni wspomnianego artysty.

Zagubiony w tym niebezpiecznym świecie bohater, a tym samym również gracz, będzie musiał eksplorować różnego rodzaju lokacje, cała zabawa ma być nieliniowa. Wedle zapowiedzi, każda lokalizacja będzie wyróżniać się innym motywem, zagadkami i postaciami, które będą jej integralną częścią.

Data premiery Scorn pozostaje nieznana

Ze skromnej wciąż, oficjalnej strony gry można dowiedzieć się, że Scorn zmierza na PC oraz Xbox Series X.

Data premiery gry nie została ujawniona. Dzisiejsza prezentacja pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem. Wydaje się, że tym razem słuch o tym tytule nie zaginie na kilka kolejnych lat.

