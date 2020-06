Konsole do gier

O Xbox Series X wiemy już niemal wszystko. Być może Microsoft ma jednak w zanadrzu coś jeszcze. Coś, co ucieszy graczy posiadających nieco szczuplejsze portfele.

Microsoft może zaprezentować Xbox Series S

Jeszcze przed oficjalną premierą Xbox Series X spekulowano, że konsola pojawi się w dwóch wariantach. Póki co producent chwali się jednym, ale być może się to zmieni, ponieważ ponownie wracają przecieki dotyczące Xbox Series S (określanego kodową nazwą Lockhart). Pochodzą z forum Beyond3D, co ważne od użytkownika, który w przeszłości publikował sprawdzające się później informacje.

Wedle niego, Microsoft wkrótce zaprezentuje również Xbox Series S, który będzie o połowę tańszy od Xbox Series X. Agresywna polityka cenowa to podobno pomysł producenta na rywalizację z Sony i być może właśnie dlatego również Xbox Series X będzie nieco tańszy od PlayStation 5. W przypadku Xbox Series S należy oczekiwać słabszej specyfikacji, pierwsze doniesienia na temat tej konstrukcji mówiły o niespełna 8 TFLOPS.

Dla porządku dodajmy, że Xbox Series X to 12 TFLOPS, ale PlayStation 5 już 10.28 TFLOPS. Czy Waszym zdaniem słabsza, ale i tańsza konsola nowej generacji byłaby dobrym pomysłem?

Nowy Xbox to chór grających aniołów śpiewających w twoich uszach

Jeśli chodzi natomiast o oficjalne informacje, Microsoft pochwalił się dźwiękiem startowym nowego Xboxa. Dla większości osób nie powinien być zaskoczeniem, można było bowiem usłyszeć go już wcześniej, teraz producent jedynie potwierdził, że faktycznie właśnie tak konsola (niezależnie od tego, w ilu wariantach) będzie witała się z graczami.

Ciekawsze może być określenie, jakim go opisano. W odpowiedzi do jednego z użytkowników padło, iż przygotowany dźwięk jest „jak chór grających aniołów śpiewających w twoich uszach”. Może nie analizujmy tego tak dokładnie, ale dajcie znać, czy Wam się podoba.

