W polskich sklepach pojawia się opaska Xiaomi Smart Band 7. Ile kosztuje i co oferuje? Sprawdźcie.

Premiera Xiaomi Smart Band 7 NFC. Cena w Polsce

Zastanawiając się nad wyborem opaski monitorującej wiele osób stawia na propozycję od Xiaomi. Kilka dni temu pojawiły się informacje sugerujące, że lada chwila można będzie sięgnąć po Xiaomi Smart Band 7 w wariancie eliminującym jeden z głównych mankamentów tego modelu - brak możliwości wykonywania płatności zbliżeniowych w sklepach. Dziś można mówić o oficjalnej premierze. Chodzi o Xiaomi Smart Band 7 NFC.

Sprawdziły się nawet nieoficjalne szczegóły dotyczące ceny. Zainteresowani Xiaomi Smart Band 7 NFC zapłacą 299 zł. To cena o 50 zł wyższa w porównaniu do podstawowego modelu. Xiaomi Smart Band 7 NFC można znaleźć w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi: mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com, w sklepach i punktach Xiaomi Store oraz w popularnych sieciach z elektroniką. To m.in. Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD i Neonet.

Xiaomi Pay z kartami Visa

Płatności z wykorzystaniem Xiaomi Smart Band 7 NFC będą odbywały się w systemie Xiaomi Pay. Co jednak warte zaznaczenia, zadbano nie tylko o obsługę kart Mastercard. Nowa opaska pozwala skorzystać z płatności zbliżeniowych Xiaomi Pay także posiadaczom kart Visa.

Lista obsługiwanych banków wygląda następująco: Alior Bank, Bank Pocztowy, BPS, BNP Paribas, Credit Agricole Bank, Curve UK Limited, mBank, PKO Bank Polski, SGB-BANK S.A., UAB ZEN.com, VeloBank S.A. - Mastercar oraz Credit Agricole, mBank S.A., Nest Bank, PKO Bank Polski S.A. i BPS - Visa.

Najważniejsze dane Xiaomi Smart Band 7 NFC

Poza modułem NFC specyfikacja Xiaomi Smart Band 7 NFC nie odbiega od tej z bazowego modelu. Jego możliwości sprawdzaliśmy nie tak dawno podczas testów. Poniżej przypominamy najważniejsze cechy tego sprzętu.

ekran: AMOLED, 1,62 cala, 192 x 490 pikseli, 326 ppi

łączność: Bluetooth 5.2, NFC

bateria: 180 mAh, do 14 dni pracy

czujniki: czujnik tętna, monitorowanie snu, asystent oddechu, pomiar stresu, monitoring cyklu miesiączkowego, badanie tlenu we krwi SpO 2 (natlenienie), 3-osiowy żyroskop

funkcje treningowe: 110+ trybów fitness, efekt treningu, obciążenie treningowe, zdrowie, 5 automatycznie wykrywanych trybów (bieg na zewnątrz, spacer, bieżnia, eliptyk, wioślarz)

wodoodporność: do 5 ATM

waga: 13,5 g (bez paska)

regulowana długość opaski: 160 - 224 mm

kompatybilność: Android 6.0 i wyższy lub iOS 10 i wyższy

Źródło: xiaomi