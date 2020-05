Netflix zaczyna przywracać normalną jakość wideo. To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników filmów i seriali z VOD, a zarazem kolejny dowód na to, że najgorsze jest już chyba za nami.

Pewnego dnia po prostu obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Musieliśmy się przyzwyczaić do pozostawania w domu oraz pracy zdalnej czy też szkoły online, co stanowiło też olbrzymie wyzwanie dla Internetu. Aby go nieco odciążyć, (odpowiedzialny za około 8 proc. ruchu sieciowego w Europie) Netflix obniżył jakość wideo w swojej usłudze. Na szczęście sytuacja zaczyna powoli wracać do normalności.

Netflix przywraca jakość wideo. A przynajmniej zaczyna to robić

Obniżenie jakości wideo wielu użytkownikom się nie spodobało, szczególnie że wraz z nim nie doczekaliśmy się czasowych obniżek abonamentów. Nie można jednak winić samego Netfliksa, ponieważ tym ruchem odpowiedział on jedynie na wezwanie wystosowane przez władze Unii Europejskiej. Faktem jest jednak, że w tym czasie znacząco wzrosło zainteresowanie torrentami, które ponownie wyprzedziły w Europie serwis na „N” pod względem wykorzystania Internetu.

Tak czy inaczej powoli sytuacja zaczyna się normować. Użytkownicy z kilku europejskich krajów – w tym Niemiec, Norwegii i Danii – donoszą o przywróceniu jakości 4K HDR przy bitrate’ach do 15 Mb/s. Sam Netflix zdążył już też potwierdzić te rewelacje, informując jednocześnie, że zmiana będzie wprowadzana stopniowo. Najważniejsza wiadomość jest taka, że ten proces już się rozpoczął.

Netflix nie był jedyny. Inni też ograniczyli jakość

Na ograniczenie jakości oferowanych materiałów zdecydowali się też między innymi właściciele najpopularniejszego serwisu wideo w Europie. YouTube ustawił domyślną rozdzielczość na SD, ale także w tym przypadku można już zauważyć poprawę. W tym przypadku jednak problem nigdy nie był tak duży, ponieważ wciąż istniała możliwość ręcznego przełączenia się na wyższą jakość obrazu.

