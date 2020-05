CDA Premium to jeden z najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce. Może też pochwalić się niezwykle obszernym katalogiem filmowym. Co można w nim znaleźć i co szczególnie warto obejrzeć? Sprawdziliśmy to dla was.

Na początek garść informacji o CDA Premium – cena, warunki i statystyki

Abonament w CDA Premium płaci już ponad 300 tysięcy osób – to jasno pokazuje, że nie można lekceważyć tego serwisu. Nie pozwala na to także obszerny katalog filmów, seriali i programów – równie imponujący co w przypadku Netflix, Amazon Prime Video czy HBO GO, choć kierowany do nieco innej grupy odbiorców.

Miesięczny abonament na CDA Premium to koszt 19,90 zł. Osoby, które zdecydują się na taką opłatę, otrzymują dostęp do ponad 7500 filmów i seriali, które są oficjalnie licencjonowane. To nie wszystko – pozbywają się też reklam w całym serwisie, a więc także wśród darmowych treści (od zwykłych użytkowników i od zweryfikowanych twórców).

Z usługi można korzystać na komputerze, smartfonie i tablecie z Androidem lub iOS-em czy telewizorze Smart TV, a wśród 7500 tytułów odnaleźć można filmy reprezentujące właściwie każdy gatunek. W katalogu znajdują się między innymi komedie, thrillery, horrory i dramaty z różnych części świata.

Fajne filmy na CDA Premium. Co warto obejrzeć?

Biblioteka CDA Premium jest miejscem wartym odwiedzenia przede wszystkim wtedy, gdy szukamy nie najgłośniejszych filmów zaraz po ich premierach, lecz raczej produkcji niszowych, ambitnych albo po prostu nieco mniej popularnych. Właśnie takie (nieraz) nieoczywiste propozycje znajdziesz w naszym zestawieniu. Wybraliśmy godne obejrzenia produkcje do pięciu lat wstecz – oto nasza „trzydziestka”, a więc naszym zdaniem najlepsze filmy na CDA Premium. Na początek…

Dziesięć mocnych propozycji dla miłośników science fiction

Jesteśmy na benchmarku, więc nie moglibyśmy zacząć od czegoś innego niż filmy z grupy science fiction. Na CDA Premium znaleźć można kilka naprawdę mocnych pozycji i to niezależnie od tego, czy szuka się thrillera, dramatu czy kina akcji. Na przykład tę pierwszą kategorię reprezentuje dająca do myślenia Fala z 2019 roku o tym, że można mieć wszystko, a tak naprawdę nie mieć nic. Poznajemy w niej Franka – faceta po trzydziestce, który czuje w środku, że coś jest nie tak, ale nie ma odwagi, by to zmienić, … aż do czasu, gdy bierze tajemniczy narkotyk.

Wśród dramatów odnajdujemy Głos Pana o poszukiwaniach ojca zaginionego w trakcie projektu związanego z tłumaczeniem znaków otrzymanych od inteligentnej formy pozaziemskiego życia, Zanim znikniemy o przybyszach z kosmosu odkrywających fundamenty funkcjonowania naszego społeczeństwa czy też Aniara o pasażerach statku kosmicznego, mających świadomość, że nigdy już nie opuszczą jego pokładu żywi…

Na miłośników kina akcji spod znaku sci-fi czeka Krwawa rozgrywka z Jackiem Chanem, a fanów psychologicznych produkcji może zainteresować intymna Rozgwiazda. Z kolei Photon to jedna z największych rewelacji polskiego kina ostatnich lat. To fabularyzowane podsumowanie naszej wiedzy na temat tworzenia się materii, życia i ewolucji. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie musicie zobaczyć!

Warta obejrzenia jest również opowieść o epidemii wirusa, a konkretnie o trudnościach, z jakimi Wyleczeni muszą się mierzyć podczas powrotu do życia w społeczeństwie. Z kolei Zanim się obudzę to mroczna historia chłopca, którego sny przedostają się do prawdziwego świata. Szczególnie może was też zainteresować The Circle. Krąg – thriller z Emmą Watson i Tomem Hanksem o braku prywatności w Internecie, firmach, dla których jest to olbrzymi biznes i pracownikach, których wciąga to bez reszty.

Lubisz dokumenty o technologii? Oto ciekawe filmy na CDA Premium

Skoro wspomnieliśmy już o branży technologicznej, to zostańmy przy niej nieco dłużej. Na CDA Premium znajdziecie bowiem sporo ciekawych dokumentów na ten temat. Na przykład film, tytułem pytający nas, Czy ufasz temu komputerowi? stanowi opowieść o sztucznej inteligencji i naszym zaufaniu wobec niej. Z kolei Wirtualna Republika Ludowa pozwala bliżej przyjrzeć się społeczeństwu streamerów i ich fanów, a Pre-crime. Inwigilacja 3.0 ukazuje oparte na algorytmach systemy prewencji kryminalnej.

Zero Days to fascynująca historia samoreplikującego się wirusa Stuxnet w reżyserii (nagrodzonego Oscarem) Aleksa Gibneya, Nowy, lepszy człowiek to zapis prób utworzenia sztucznej inteligencji, która przeprowadziłaby wywiad z autorami, a Czyściciele Internetu to opowieść o tych, którzy wykonują najbrudniejszą robotę w sieci, a więc o moderatorach.

Filmy warte obejrzenia. CDA Premium ma ich jeszcze więcej

Co jeszcze warto zobaczyć na CDA Premium? Na początek przyjrzyjmy się thrillerom. Na waszych listach „do obejrzenia” mogą się znaleźć na przykład: Braven (o mężczyźnie chroniącym rodzinę przed niebezpiecznymi osobnikami), Gangster, glina i diabeł (o zemście bossa na nożowniku, który go brutalnie zaatakował, zagrażając jego reputacji), Krwawa zemsta (o więźniu, który uciekł, by dopaść osoby, przez które trafił do więzienia), Operacja Morze Czerwone (o najbardziej ryzykownej misji powierzonej ekspertom od zadań specjalnych), Hacker (o chłopaku próbujących sił jako wirtualny przestępca) oraz Pasażer (o propozycji, której bohater grany przez Liama Nessona po prostu nie może odrzucić).

Mamy tez kilka świetnych horrorów. To przede wszystkim: Impostor (o tajemniczej dziurze w nowo wynajętym domu na wsi), Dom strachów (o zabawie halloweenowej, która… szybko przestaje być zabawą), Ghostland (o niedających się zapomnieć koszmarach z przeszłości), Zdemoralizowani (o próbach stworzenia nowego życia) oraz Funhouse (o interaktywnym reality show dla celebrytów, którego stawka jest wyższa niż im się wcześniej wydawało).

I jeszcze trzy propozycje na koniec – specjalnie dla tych, którzy lubią się śmiać. To: Małe potworki (o wycieczce przedszkolaków do zoo, zamieniającej się w wojnę z zombiakami, którzy uciekli z pobliskiego ośrodka badawczego), Harpun (o najgorszej przygodzie życia, jaką można by sobie wymyślić) oraz Guns Akimbo (o internetowym hejterze, który budzi się pewnego dnia z pistoletami przyśrubowanymi do dłoni i musi wziąć udział w morderczym wyzwaniu).

Oczywiście ciekawych filmów do obejrzenia na CDA Premium jest dużo więcej. Możecie się o tym przekonać, samodzielnie przeglądając katalog usługi albo też czekając na kolejną aktualizację tego newsa. Możecie na nią liczyć!

Źródło: CDA Premium, informacja własna

Czytaj dalej o CDA Premium: