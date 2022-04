Kwiecień nie rozpieszczał nas, jeśli chodzi o premiery gier. Na szczęście maj zapowiada się pod tym względem dużo ciekawiej. Będzie trochę nostalgii, trochę walki i skradania, szczypta strategicznego kombinowania i sporo orzeźwiającej świeżości.

Rześki powiew maja

Sezon ogórkowy w branży elektronicznej rozrywki zbliża się nieubłaganie – to pewne. Pierwsze tego oznaki mieliśmy już w zeszłym miesiącu, kiedy to praktycznie jedynym poważnym tytułem wśród premier gier okazało LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów. Dobrze chociaż, że sensacyjnych ogłoszeń nie brakowało. Dowiedzieliśmy się choćby o odświeżaniu serii Max Payne czy dość niezwykłym powrocie na Wyspę Małp w Return to Monkey Island, czyli całkowicie nowej odsłonie legendarnej już przygodowej serii. Niestety, na to wszystko przyjedzie nam jeszcze nieco poczekać.

Bez obaw jednak, ciekawych gier do ogrania w najbliższym czasie zabraknąć nam nie powinno. Maj 2022 uraczy nam bowiem interesująco zapowiadającym się wachlarzem tytułów – od dynamicznych i niezwykle klimatycznych zręcznościówek, poprzez oryginalne gry fabularne, po od dawna wyczekiwane pewniaki. Chcecie wiedzieć na co warto czekać? No to koniecznie obejrzyjcie przygotowanych przez nas materiał.

Najlepsze premiery gier maja 2022

Na jakie gry w maju 2022 najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! :)

