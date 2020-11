Jeśli myślisz, że premiery gier grudnia 2020 będą słabe, bo końcówka roku… to możesz srogo się pomylić. Szykuje się bowiem całkiem sporo ciekawych tytułów i jedna potężna bomba. Pewnie już nawet wiecie, o jaką grę chodzi, prawda?

Trudny gamingowy rok z dobrą końcówką?

Oj, ciężki był ten 2020! Niby w końcu doczekaliśmy się zarówno PS5 jak i Xbox Series X, niby dostaliśmy nowe, świetne gry pokroju Ghost of Tsushima, Doom Eternal czy Assassin’s Creed Valhalla, ale jak tu świętować, skoro życie co chwila dawało nam pstryczka w nos. A to niekończąca się pandemia i (nie)odwołane IEM w Katowicach, przełożone PGA 2020 na przyszły rok, a to kłopoty wielu firm i opóźnienia logistyczne. Było i wciąż jest ciężko. Ale wiecie co? Nie ma co się załamywać. Trzeba myśleć pozytywnie. Przecież zawsze po deszczu wychodzi słońce, no nie?

W przetrzymaniu tych nieszczególnych czasów mogą pomóc nam właśnie gry. A te grudniowe zapowiadają się, o dziwo, nadzwyczaj interesująco. O dziwo, bo przecież rzadko zdarza się, żeby jedna z największych i najbardziej oczekiwanych petard ostatnich lat debiutowała na sam koniec roku. Ale to pewnie mało Was interesuje – ważniejsze jest załatwienie kilkutygodniowego urlopu i zrobienie zapasów, by przetrwać w domu bez odrywania się od tej jednej, wielkiej gry.

Nie przekreślajcie jednak reszty, grudniowych tytułów, bo i tu może czekać Was kilka naprawdę niezłych niespodzianek. Jakich? Sami zobaczcie – oto przed Wami najnowszy odcinek najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca.

Najlepsze premiery gier grudnia 2020

