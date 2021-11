Jeśli liczyłeś, że premiery gier w przedostatnim miesiącu 2021 roku zdominują największe petardy to możesz się delikatnie rozczarować. Petardy są, i to też te najbardziej oczekiwane, ale na ich zatrzęsienie raczej nie masz co liczyć. Bez obaw jednak – emocji nie zabraknie.

Rozgrzewka… przed nowym rokiem

Nie da się ukryć, że październik 2021 przyniósł więcej gorących ogłoszeń niż premier nowych, gorących tytułów. Owszem, mieliśmy kilka naprawdę emocjonujących debiutów – od świetnego Far Cry 6 począwszy, poprzez całkiem niezłe Back 4 Blood, aż po długo oczekiwane Age of Empires IV czy zaskakująco przyjemne Marvel’s Guardians of the Galaxy. W tym samym czasie jednak Elden Ring odjechał nam o miesiąc, Shadow Warrior 3 przeskoczył na 2022 rok, a CD Projekt RED z rozbrajającą szczerością oznajmiło, że jak na razie nie mamy co liczyć ani na nextgenowego Wiedźmina 3 ani na zapowiadaną od dłuższego czasu dużą aktualizację do Cyberpunk 2077. A, i jeszcze Sony zrzuciło bombę atomową zapowiadając God of War na PC.

Sami widzicie – sporo się w tym poprzednim miesiącu działo. O dziwo, pod tym względem listopad zapowiada się dużo spokojniej. Co miało zostać opóźnione już zostało opóźnione. Czekamy więc tylko na nowe, super gorące produkcje. Nie będzie ich może wiele, ale to co się pojawi powinno sprawić nam wszystkim kupę radochy. Jesteście ciekawi co nam się szykuje? No to koniecznie obejrzyjcie przygotowany przez nas materiał.

Najlepsze premiery gier listopada 2021

