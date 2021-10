Spodobały Ci się dotychczasowe zapowiedzi związane z Shadow Warrior 3? Nie mamy dobrych wieści, bo właśnie ogłoszono, że na premierę trzeba będzie poczekać dłużej.

Kiedy premiera Shadow Warrior 3?

Flying Wild Hog i Devolver Digital do tej pory nie podawali dokładnej daty premiery omawianej tu gry, ale podtrzymywano, że zostanie oddana w ręce graczy w ostatnim kwartale tego roku. Wydany dziś komunikat niektórych zapewne rozczaruje, ale to już nieaktualne. Będziemy musieli poczekać dłużej, do początku przyszłego roku. Co konkretnie oznacza takie określenie? Tego niestety nie wiemy, bo również tym razem konkretnego terminu brakuje.

Shadow Warrior 3 wymaga dodatkowego czasu na prace

Oczywiście można też podejść do tematu bardziej optymistycznie i trzymać się tego, że lepiej zagrać później, ale w lepszą grę. Zarówno twórcy jak i wydawca uderzają zresztą właśnie w taki ton. Dodatkowy czas na prace ma pozwolić polskiej ekipie osiągnąć poziom jakości, jaki wyznaczyła sobie wraz z Devolver Digital.

Założenia co do rozgrywki zapewne się nie zmienią. Jeśli ktoś słyszy o Shadow Warrior 3 po raz pierwszy to przypominamy, że będzie to dynamiczna strzelanka. Podobnie jak poprzednie odsłony tej serii zresztą. Być może dynamiczna to nawet zbyt delikatne określenie, jakiś czas temu pokusiliśmy się o stwierdzenie, że będzie to Doom na sterydach i patrząc także na dziś pokazane fragmenty zabawy trudno oprzeć się wrażeniu, że naprawdę dobrze tu pasuje.

Źródło: Devolver Digital