Jeśli chodzi o premiery gier to tegoroczny listopad nikogo zawieść nie powinien – będzie supergorący hit dla posiadaczy PlayStation, coś intrygująco nietypowego dla fanów Xboxa i spora niespodzianka dla pecetowców. Będą też nowe Pokemony i kilka innych, nieźle rokujących tytułów.

Nadchodzi zima, czyli atmosfera się zagęszcza

Nie da się zaprzeczyć, że tegoroczny październik minął nam burzliwie. Od dawna oczekiwany A Plague Tale: Requiem nie zawiódł pokładanych w nim nadziei, choć frajda okazała się iść w nim w parze z rosnącą frustracją. Niestety, Scorn już tak lekko nie miał. Ot, twórcom nie udało się dowieźć tego co nam naobiecywali. Za to Victoria 3 – oj, ta dorzuciła potężnie do pieca rozpalając na nowo serca pasjonatów strategii największego kalibru.

Zresztą dużych tytułów w październiku nie brakowało. Mario + Rabidds: Sparks of Hope, Gotham Knights, Bayonetta 3 czy Call of Duty: Modern Warfare 2 to niewielki wycinek z tego co wówczas trafiło w ręce graczy. Spokojnie jednak – to jeszcze nie koniec. Dopiero teraz wkraczamy w najważniejszą fazę tegorocznych premier gier – raz, że z dnia na dzień jesteśmy coraz bliżej świąt, a więc chwili wytchnienia dla świata gier, a dwa – że twórcy najbardziej smakowite kąski tym razem zostawili na koniec. Nie wierzycie? No to sami zobaczcie listopadowe zestawienie premier gier.

Najlepsze premiery gier listopada 2022

Źródło: własne