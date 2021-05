Znudzeni dotychczasowymi premierami gier? No to maj pod tym względem może Was przyjemnie zaskoczyć. Nadchodzą bowiem tytuły, które od dawna rozpalały naszą wyobraźnie. Jakie? Sami zobaczcie. Oto najciekawsze premiery gier kilku najbliższych tygodni.

Kuszące, majowe prognozy

Tegoroczny kwiecień w grach był niczym ten z przysłowia – raz potrafił sprawić nam przyjemną niespodziankę, by za chwilę przywalić złą wiadomością albo jakiś nieprzyjemnym babolem w wydanym właśnie gorącym tytule. I tak dostaliśmy więc sieciowe Outriders, w które gra świetnie się, dopóki nie spróbujemy dołączyć do drużyny innych graczy. Albo lepiej – najpierw kolejny potencjalny hit na PS5 – Deathloop przeleciał z maja na wrzesień, by niedługo później Sony, jakby na otarcie łez, ogłosiło uruchomienie nowej usługi - PlayStation Plus Video Pass. I tak cały miesiąc.

Dobrze, że wreszcie mamy maj. I pogoda zapowiada się lepsza, i nadciągające premiery gier wyglądają znacznie ciekawiej. Tym razem powinno więc obyć się bez marudzenia. Ale nie musicie mi wierzyć na słowo. Lepiej samemu się o tym przekonać. Jak? To proste, wystarczy, że rozsiądziecie się wygodnie w fotelach i obejrzycie sobie poniższy materiał. Ciekawe jak spodoba się Wam nasza lista. Dajcie znać w komentarzach.

Najlepsze premiery gier maja 2021

Aby zobaczyć poprzednie odcinki zapraszamy do sekcji Premiery Gier

Na jakie gry w maju najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)

