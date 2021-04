Premiery gier kwietnia dają nadzieję. Wreszcie pojawią się duże, od dawna wyczekiwane tytuły. I choć nie będzie ich zbyt wiele to posiadacze PS5 z pewnością bedą zadowoleni. Bez obaw jednak, innym platformom też coś dobrego skapnie. Oto najciekawsze premiery gier kwietnia 2021.

Kwiecień plecień…

Oj, nie mamy jakoś szczęścia w tym 2021 roku. Niby za oknami powoli widać pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny, wstępuje w nas nowa energia, a zewsząd i tak dochodzą nas morowe wieści. A to, że szykują się nam kolejne podwyżki, a to że przez blokadę kanału sueskiego mogą pojawić się jeszcze większe problemy z dostępnością towarów. A do tego wszystkiego jeszcze pandemia… Co tu dużo pisać, nie jest łatwo.

Gdyby jeszcze producenci nie skąpili nam rozrywek i w końcu zaczęły pojawiać się od dawna zapowiedziane hity. Przynajmniej byłoby się czym zająć, poprawić sobie humor, cieszyć się z nowych konsol i nowych RTX-ów. Dobrze chociaż, że wyszła wreszcie łatka 1.2 do Cyberpunk 2077. No i chwała za to tak zaskakująco przyjemną perełkę jak It Takes Two.

Niestety, przyszłość jak na razie wygląda dość marnie. Co chwilę słyszymy bowiem o jakieś obsuwie dużego tytułu, który już niedługo miał mieć swoją premierę. Przykład? A choćby świetnie zapowiadające się Humankind albo lepiej – Back 4 Blood. Na tego duchowego spadkobiercę Left 4 Dead poczekamy sobie jeszcze dłużej. Co więc szykuje się nam w kwietniu? No skoro na samiutkim wstępie tak entuzjastycznie zapowiedzieliśmy premiery tego miesiąca to chyba źle być nie może, no nie? I nie jest, choć do pełnego szczęścia jeszcze trochę brakuje.

Najlepsze premiery gier kwietnia 2021

Na jakie gry w kwietniu najbardziej czekacie?

