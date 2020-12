Nowy rok tuż-tuż to i czas na najciekawsze premiery gier nadchodzących kilku tygodni. Szczególnie, że w tym roku szykują się nam przedziwne ferie zimowe i dobrze byłoby mieć czymś „zabić” ten czas. Czy będzie czym? Sami się przekonajcie oglądając nowy odcinek naszej serii.

Trudne dobrego początki

Ech, nie wyszedł nam ten Cyberpunk 2077 tak jak sobie to zamarzyliśmy. W ostatnim, grudniowym odcinku najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca z pompą otrąbiliśmy koniec 8-letniego czekania, zwiastując nadejście nowego Wiedźmina 3, a tu taki zonk. No ale było, minęło – w nowym 2021 roku na pewno uda się wszystko ponaprawiać i będzie lepiej.

Musi! Wszak mamy już PlayStation 5 i Xbox Series X czyli dwie next genowe konsole. Mamy też nowe, superwydajne karty graficzne. Teraz tylko czekać na gry, które zdołają nam pokazać drzemiący w tym wszystkim potencjał. Bardzo byśmy chcieli już od pierwszych dni nowego, 2021 roku czymś takim Was zaskoczyć, no ale niestety, nie tym razem. Poświąteczny start branży gier znów będzie raczej ospały. Nie spodziewajcie się więc raczej zalewu długo oczekiwanych hitów. No ale coś tam po pogrania zawsze się znajdzie. No chyba że nagle gruchnie wiadomość o czymś wielkim, o czym jeszcze nie wiemy…

Lepiej jednak nie gdybajmy - po co zapeszać. Na razie zobaczcie co też w styczniu 2021 w premierach gier nam się szykuje.

Najlepsze premiery gier stycznia 2021

Na jakie gry w styczniu 2021 najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)

