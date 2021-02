Kolejny tydzień, kolejne premiery zapowiedziane przez zespół Xbox. Na liście premier od 23. do 26. lutego znalazło się aż 19 tytułów.

Premiery Xbox od 23. do 26. lutego

Premiery zapowiedziane tydzień temu, sugerując się Waszymi komentarzami, nie były najciekawszymi pozycjami - pewnie z racji grafiki dość odbiegającej od dzisiejszych standardów. Tym razem zespół Xbox przygotował listę aż 19 gier i wygląda na to, że “pikselozy” znanej z ubiegłego wieku jest mniej, niż ostatnio. Sprawdźcie, czy tym razem znajdziecie coś dla siebie.

Curse of the Dead Gods (23. lutego)

Typowy hack’n’slash w widoku izometrycznym, w którym bohater pragnie wiecznego życia oraz boskiej mocy. No, oczekuje od życia całkowicie wszystkiego. Przemierzamy świątynie pełne niespodzianek - potworów i pułapek, z którymi gracz będzie musiał się zmierzyć. Walki może być dość dużo.

Heavy Metal Machines (23. lutego)

Gra w stylu MOBA. Post-apokaliptyczny świat i samochody wyglądające co najmniej przerażająco. Rozgrywka opiera się tylko na meczach sieciowych, w którym dwie 4-osobowe drużyny walczą między sobą - a wygrywa ta, która jako pierwsza dostarczy bombę do bazy przeciwnika.

Killer Queen Black (23. lutego) (Xbox Game Pass)

Pierwsza na liście gra z grafiką “niedzisiejszą”. Kolejna gra skupiająca się na rozgrywce sieciowej, w którym gracze obu drużyn zbierają jagody rozrzucone na mapie i muszą bezpiecznie dostarczyć je do swojej bazy.

Taxi Chaos (23. lutego)

Gra wyprodukowana przez Team6 Game Studios, które może kojarzyć się z Crazy Taxi od Segi. Niestety nie jest to kontynuacja tytułu, ale sama konwencja pozostaje podobna. Gracz wciela się w taksówkarza w New Yellow City, którego nie interesują jakiekolwiek przepisy ruchu drogowego. Liczy się tylko dostarczenie klienta na czas.

Active Neurons 3 - Wonders of the World (24. lutego)

Gra logiczna osadzona w świecie 2D. Rozwiązuj łamigłówki, aby przesunąć obiekty blokujące dotarcie do źródła energii.

Horned Knight (24. lutego)

Mamy to! “Pikseloza” numer 2 na liście. Tym razem to platformówka 2D, w której bohater zostaje rycerzem ratującym świat. Do wykonania tego zadania gracz ma pod ręką właściwie tylko miecz, więc trzeba będzie się trochę namachać - szczególnie, że poziomów do przejścia jest ponad 30.

Retrace: Memories of Death (24. lutego)

Wcielasz się w postać Frey’i, która odkryła możliwość cofania czasu. W świecie pixel-art rozwiązujesz zagadki logiczne z elementami akcji.

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (24. lutego)

Zaskakujący tytuł. Heart of the Forest to tekstowa gra przygodowa. Gra została wyprodukowana w Polsce (notabene przez osoby, które pracowały m.in. przy Wiedźminie) i właśnie tutaj dzieje się akcja. Maia udaje się w okolice Puszczy Białowieskiej, gdzie chce poznać historię swojej rodziny.

Aery - A Journey Beyond Time (25. lutego)

Symulacja boskiego ptaka. Serio, gracz staje się latającym boskim stworzeniem. W grze, jak wskazuje nazwa - możemy poznać historię i etapy rozwoju człowieka z lotu ptaka.

Spooky Chase (25. lutego)

Platformówka, która może Wam zepsuć trochę nerwów. Każdy ruch gracza jest powtarzany przez przeciwników, dlatego w tym tytule naprawdę musisz uważać, bo walczysz prawie sam ze sobą.

Tinker Racers (25. lutego)

Wyścigowy survival. Jesteś w grze, dopóki jesteś w zasięgu widoku kamery. Tory do wyścigu stanowią różne miejsca w domu. Gra może dzielić ekran do maksymalnie 4 graczy lokalnie, dlatego warto wypróbować ten tytuł podczas spotkania ze znajomymi.

Akuto: Showdown (26. lutego)

Kolejna gra osadzona w izometrycznym świecie i kolejna, do której możemy zaprosić znajomych. W Akuto: Showdown gracze walczą między sobą na wielu mapach, z dostępem do różnych broni. Przeciwnikiem jest również otaczający gracza świat, który może utrudnić rozgrywkę.

Beyond Enemy Lines (26. lutego)

Gra FPS pełna akcji. Zadaniem bohatera jest odzyskanie chipa przejętego przez radzieckich separatystów. Gracz ma do dyspozycji najnowocześniejszy rodzaj broni, który ma mu pomóc przetrwać w tej ok. 10-godzinnej kampani.

Demon Hunter 3: Revelation (26. lutego)

Typowa gra z rodzaju hidden objects. Bohaterką produkcji jest Dawn Harlock, która prowadzi śledztwo, w którym stawką jest życie dziecka. Fabułę poznajemy z rozwiązaniem każdej kolejnej zagadki.

Dungeons & Bombs (26. lutego)

Klasyczne łamigłówki, w których rozwiązaniu będą przeszkadzać tytułowe bomby.

Katana Kata (26. lutego)

Jeśli lubisz krojenie przeciwników kataną - ta gra jest dla Ciebie. Właśnie na tym ona polega. Jesteś Ty, katana i wrogowie. No, są jeszcze różne otoczenia, ale kogo one interesują, jeśli tylko możesz na każdej mapie pokroić wrogów kataną.

RetroMania Wrestling (26. lutego)

Retro w grze pojawiło się nie bez powodu. Tak, jak już zdążyliście zauważyć powyżej - grafika jest bardzo retro. A na czym polega sama gra? No… zręcznościowe klepanie przeciwników-wrestlerów.

The Lost Cube (26. lutego)

Ulrik, bohater, ma za zadanie znaleźć tytułową zaginioną kostkę, która po połączeniu z jego gitarą przywróci życie wiosce (położonej gdzieś w Europie). Kostki będziemy szukać w platformowym świecie 2D.

Thunderflash (26. lutego)

Listę zamyka gra, która zdecydowanie nie wyczerpie zasobów Waszych konsol. Arcade’owa gierka w klimacie gier z lat 80. Przemierzasz mapy, strzelasz, zabijasz przeciwników.

Jak oceniacie nadchodzące premiery? Może tym razem znaleźliście coś dla siebie? Może skusicie się na grę do zagrania ze znajomymi - Tinker Racers? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: news.xbox.com

