W momencie premiery, 4 sierpnia 2020 roku, Fall Guys: Ultimate Knockout było dostępne tylko na platformy PlayStation i PC. Mimo ograniczenia dostępności dla posiadaczy konsol Microsoftu gra stała się nieprawdopodobnym hitem. Okazało się, że świat fasolek był czymś, na co czekało wielu graczy.

Niestety Fall Guys dla posiadaczy konsol Xbox i Switch jest nadal niedostępne, ale wkrótce ma się to zmienić. Producenci ogłosili właśnie, że gra zadebiutuje na tych konsolach już latem 2021 roku.

DID SOMEBODY SAY XBOX?



I SWEAR I HEARD SOMEBODY SAY XBOX



Fall Guys is coming to Xbox Series XIS and Xbox One



SUMMER 2021



RT if it was u that said Xbox pic.twitter.com/Bl13AitmYE