Zespół Xbox na najbliższy tydzień przygotował kolejną serię premierowych gier. Tym razem na liście znalazło się dziewięć tytułów.

Premiery Xbox - trzeci tydzień lutego

Ostatnie tygodnie dla posiadaczy konsol Microsoftu pod względem dostępności nowych gier nie należały do najgorszych. Wielu graczy mogło znaleźć coś dla siebie. Na najbliższy tydzień ekipa Xbox przygotowała listę mniej obszerną, niż w zeszłym tygodniu, bo zawierającą 9 tytułów. Sprawdźcie, czy na liście znajduje się coś interesującego dla Was i dajcie o tym znać w komentarzach.

Kick it, Bunny! (17. lutego)

Prosta gra logiczna, w której gracz wciela się w tytułowego królika. Jego zadaniem jest układanie bloków o różnym kształcie w taki sposób, aby znalazły się w wyznaczonym obszarze. Jeśli lubisz główkować nad puzzlami - tytuł może być wart sprawdzenia.

Void Gore (17. lutego)

Zręcznościowa strzelanka ubrana w grafikę znaną z gier raczej z ubiegłego stulecia. Gracz jest pilotem, który pokonuje kolejne poziomy piekła zbierając przy tym monety. Po sprawdzeniu tytułu śmiało możesz pochwalić się, że zagrałeś w grę-horror, której akcja dzieje się w piekle. Nic więcej nie musisz mówić, po co psuć wrażenie?

Anodyne 2: Return to Dust (18. lutego)

Kontynuacja pierwszej części, która zadebiutowała w 2013. Anodyne 2 jest przygodową grą akcji z elementami RPG i platformówek. Gracz, jako bohaterka Nova, musi odnaleźć zakażonych wyspiarzy, a następnie usunąć z ich ciał wyniszczający pył.

Boom Blaster (19. lutego)

Karabiny maszynowe, lasery, rakiety, miotacze ognia i granaty. W tej platformówce masz to wszystko do dyspozycji. Zasada jest prosta - widzisz, że coś się porusza - robisz boom używając czegokolwiek ze swojego arsenału. I tak przez całą grę. Oldschoolowy klimat w wydaniu BigBread.

Effie (19. lutego)

Przygodówka fantasy pełna akcji osadzona w świecie 3D. Nie zabraknie tutaj elementów walki, łamigłówek i eksploracji. Gracz zostaje młodym poszukiwaczem przygód - Galandem, na którego została rzucona klątwa. Celem gry jest odzyskanie wszystkiego, co Galand utracił. Bez wątpienia jedna z ciekawszych gier, jakie pojawią się w najbliższym tygodniu.

Gravity Heroes (19. lutego)

Platformówka, strzelanka, 2D - tak można opisać tę grę w kilku słowach. Retro ścieżka dźwiękowa robi dobre wrażenie. Gra udostępnia tryb wieloosobowy.

Puss! (19. lutego)

Zostajesz kotem uwięzionym w innym wymiarze. To właściwie wszystko, co musisz wiedzieć o tej grze. No, może jeszcze to, że świat przedstawiony w Puss! jest pełen chaosu, kolorów, błysków i może wywołać atak epilepsji u osób z epilepsją fotogenną. Gwarantuję, że po zagraniu myśl “co ja ze sobą robię” nie opuści Cię przez kolejne kilka godzin.

Rodent Warriors (19. lutego)

Kolejna gra w świecie 2D. Tym razem RPG z… gryzoniami w roli głównej.

Speed Limit (19. lutego)

Gra zręcznościowa, która generalnie polega na pokonaniu wrogów przy użyciu różnych narzędzi - broni, samochodów, czy też helikoptera. Kolejna pozycja w oldschoolowym klimacie.

I jak, znaleźliście dla siebie coś ciekawego? Może skusicie się na zagranie w psychodeliczną grę, w którym głównym bohaterem jest kot? Napiszcie w komentarzach.

Źródło: news.xbox.com

Warto zobaczyć również: