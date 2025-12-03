Tarantino dokończył Kill Billa. Sceną w Fortnite

Dopiero po ponad dwudziestu latach od premiery, kultowy już film Quentina Tarantino Kill Bill, został wreszcie ukończony. Reżyserowi pomogła w tym firma Epic Games.

Przy nagrywaniu Kill Billa Quentin Tarantino porzucił fragment historii, który to uznał za zbyt brutalny i szalony. Ta część do tej pory pozostawała w wyobraźni fanów i stanowiła element filmowej legendy. Dziś jednak fragment ten ujrzał światło dzienne, w dość niespotykanej formie - w grze Fortnite.

Nowy rozdział smakuje najlepiej na zimno

Ośmiominutowy, animowany rozdział "Yuki's Revenge" został przygotowany we współpracy z firmą Epic Games. W ten sposób twórcom udało się umieścić świat Tarantino w świecie gry.

– Przeniesienie tej sceny do Fortnite brzmiało świetnie i wydawało się idealnym rozwiązaniem dla świata gry i postaci – powiedział Quentin Tarantino. – Czekałem na właściwy moment, a Fortnite zaoferował mi ten moment – skomentował reżyser.

"Kill Bill The Lost Chapter: Yuki’s Revenge" będzie mieć swoją oficjalną premierę już 5 grudnia w kinach w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii w ramach dedykowanej serii kinowej Kill Bill: The Whole Bloody Affair, łączącej Kill Bill: Vol. 1 i Kill Bill 2.

Kill Bill w grze

Kultowa postać Umy Thurman - Panna Młoda - stała się inspiracją dla specjalnego stroju w Rozdziale Siódmym: Pacific Break, dzięki któremu gracze mogą stworzyć własną historię jako Panna Młoda w Fortnite. Dodatkowo, gracze którzy nabyli bilet na seans mogą otrzymać również strój Gogo Yubari.

Dodatkowo, w samym filmie krew i brutalne sceny są przedstawione przy użyciu Rezz Energy, żeby animacja była odpowiednia dla nastolatków. Rezz Energy to specjalna energia światła przedstawiona za pomocą niebieskich sześcianów. Może ona składać lub rozkładać elementy na poziomie molekularnym. W filmie Rezz Energy pełni funkcję swoistej cenzury. Śmierć z kolei "przybiera formę" drona Spawn.

Jasnoniebieski proszek, którym posługuje się Yuki w oryginalnym scenariuszu Yuki's Revenge, jest reprezentowany przez Shield Potion. Mikstura ta z kolei używana jest przez graczy w celu rozpoczęcia procesu leczenia.

Technologia od Epic Games

Uma Thurman wzięła udział w sesji realizowanej przy pomocy motion capture. Jak informuje Epic Games, jest to technologia umożliwiająca "przechwytywanie" ruchów Thurman. Następnie, są one zapisywane na komputerze do tworzenia postaci generowanych przy pomocy grafiki komputerowej.