Z ustaleń agencji Reuters wynika, że Netflix wykazuje coraz większą determinację ku temu, by przejąć Warner Bros Discovery. Konsekwencje tego ruchu mieliby odczuć użytkownicy streamingu.

Oferty przejęcia koncernu WarnerBros Discovery, właściciela m.in. HBO Max, CNN i TVN, zgłosiły Paramount Skydance, Comcast oraz wspomniany Netflix. Chociaż z doniesień medialnych wynika, że administracja USA ma faworyzować tę pierwszą spółkę, pod kątem atrakcyjności oferty dla sprzedającego najbardziej kusząca może okazać się propozycja od Netflix.

Netflix i HBO Max w jednym pakiecie?

Reuters donosi, że Netflix złożył ofertę głównie gotówkową - zarówno za całe studio, jak i jego platformę streamingową HBO Max (Warner Bros Discovery rozważa sprzedaż całej lub części swojego biznesu). Gdyby oferta złożona przez Netflix została przyjęta, zarządzający najpopularniejszym serwisem streamingowym mocno powiększyliby swoją i tak już ogromną bibliotekę filmową i telewizyjną.

Jednocześnie tego typu scenariusz miałby przełożyć się na korzyści dla użytkowników, którzy opłacają Netflix i HBO Max. I to również finansowe, ponieważ wprowadzenie pakietu połączonego dałoby dostęp do rozbudowanej biblioteki w korzystniejszej cenie (w porównaniu do obecnej stawki przy płaceniu za subskrypcje Netflix i HBO Max oddzielnie).

Sytuacja na rynku pozostałaby bez zmian?

"W ostatnich rozmowach z Warner Bros Discovery Netflix stwierdził, że potencjalne połączenie jego usługi streamingowej z HBO Max przyniosłoby konsumentom korzyści poprzez obniżenie kosztów i wprowadzenia pakietu połączonego, poinformowały Reuters osoby zaznajomione z rozmowami" - podała amerykańska agencja w komunikacie wydanym 3 grudnia.

Potencjalnie skorzystać mogliby więc także Polacy, ponieważ obydwa serwisy są dostępne w naszym kraju. Co ciekawe, Reuters podaje, że połączenie Netflix i HBO Max nie zmieniłoby radykalnie udziałów w rynku, ponieważ zdecydowana większość klientów HBO Max jednocześnie subskrybuje również Netflix.