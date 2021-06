Jeśli komuś spodobały się zapowiedzi Prince of Persia: Sands of Time Remake, musi teraz przełknąć kolejną gorzką pigułkę. Do premiery bardzo daleko.

Prince of Persia: Sands of Time Remake nie zadebiutuje w tym roku

Obietnica powrotu do serii Prince of Persia spotkała się ze zróżnicowanymi komentarzami. Wprawdzie seria jest lubiana i ma dobrą renomę, ale pierwszy materiał promujący remake Prince of Persia: The Sands of Time nie wyglądał najlepiej. Nie dziwło, że dość szybko ogłoszono późnienie premiery. Problem w tym, że wszystkie kolejne komunikaty płynące z obozu twórców mówiły i mówią dokładnie o tym samym.

Ostatnio nie podano nawet przybliżonego terminu wydania gry. Teraz nieco się to zmieniło, ale trudno nazwać to konkretem skoro wspomniano jedynie ogólnie o 2022 roku. Jeśli szukać powodów do optymizmu to pozostaje mieć nadzieję, że twórcy wzięli sobie do serca krytyczne uwagi i zdecydowali się znacząco poprawić wygląd Prince of Persia: Sands of Time Remake, co finalnie powinno wyjść wszystkim na dobre.

W najbliższym czasie bez prezentacji

Tylko kilka dni dzieli nas od Ubisoft Forward, podczas którego można będzie zobaczyć kilka tytułów aktualnie powstających pod skrzydłami tego doskonale znanego producenta i wydawcy. Wiemy już, że będzie wśród nich Rainbow Six Extraction. Na listę nieobecnych już teraz można wpisać natomiast właśnie Prince of Persia: Sands of Time Remake. Twórcy zapewniają, że robią postępy, ale póki co nie są gotowi do zaprezentowania nowych materiałów.

Przypomnijmy, że Prince of Persia: Sands of Time Remake zostało zapowiedziane jako projekt na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

