Już za kilka miesięcy twórcy Gry o tron oddadzą w nasze ręce Problem trzech ciał – to nowa produkcja science fiction zmierzająca na platformę Netflix. Właśnie doczekała się zwiastuna.

Problem trzech ciał to tytuł najnowszego serialu twórców Gry o tron. David Benioff i D.B. Weiss ponownie połączyli siły, aby zaserwować światu niezwykłą historię. Wsparł ich tym razem Alexander Woo – jeden ze scenarzystów Czystej krwi, a wśród producentów wykonawczych znajdują się Rian Johnson i Brad Pitt. Całość wyląduje w katalogu Netflix.

Problem trzech ciał – zobacz nowy serial twórców Gry o tron na zwiastunie

To serial science fiction, którego fabuła została oparta na pierwszej części książkowej trylogii Cixina Liu pod tytułem Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Przedstawia opowieść o współczesnych naukowcach, mierzących się z olbrzymim zagrożeniem, którego źródła należy szukać w fatalnej decyzji podjętej przez pewną młodą kobietę w latach 60. ubiegłego wieku. Zobacz jak to wygląda na pierwszym teaserze, opublikowanym podczas wydarzenia TUDUM:

Historię przygotowaną przez twórców Problemu trzech ciał poznamy w przeciągu ośmiu odcinków, z których każdy potrwa mniej więcej godzinę. Na ekranie w tym czasie pojawią się między innymi Jess Hong, Benedict Wong, Eiza González, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley, Saamer Usmani, Liam Cunningham, Rosalind Chao, Jonathan Pryce, Marlo Kelly, Sea Shimooka, Ben Schnetzer i Zine Tseng.

Kiedy premiera Problemu trzech ciał?

Czy Problem trzech ciał będzie nową Grą o tron? Czas pokaże. Nieprędko jednak, bo na premierę serialu będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać. Odbędzie się ona zaraz na początku 2024 roku. Z drugiej strony to sporo czasu, by udać się do księgarni lub biblioteki i nadrobić oryginalną trylogię.

