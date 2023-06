Netflix udostępnił zwiastun 3. sezonu serialu Wiedźmin. Tym razem zarządzający serwisem postarali się, aby nowy materiał zobaczyło jak najwięcej osób.

Wiedźmin od Netflix na Summer Game Fest 2023

Summer Game Fest 2023 okazał się bardzo owocny. Organizatorzy przygotowali dla graczy wiele ciekawych zapowiedzi i zwiastunów, m. in. z Mortal Kombat 1, Baldur’s Gate III, polskiego Witchfire czy Prince of Persia: The Lost Crown. Niespodzianką było nawiązanie do uniwersum Wiedźmina. Niespodzianką dlatego, że promowano nie jedną z powstających gier, ale serial.

Chodzi oczywiście o produkcję Netflix. Dwa sezony już za nami, a lada chwila największy serwis streamingowy zaserwuje widzom trzecią pulę odcinków. Będą one ostatnimi, w których w główną rolę wcieli się Henry Cavill. Aktor już jakiś czas temu potwierdził rezygnację z dalszej współpracy nad tym serialem. W kolejnych sezonach jego miejsce zajmie Liam Hemsworth.

Fanki i fani Henry'ego Cavilla mogą nastawiać się na jeszcze osiem odcinków z jego udziałem. Właśnie tyle będzie obejmował trzeci sezon omawianego serialu. Co będzie można w nim zobaczyć? Mały przedsmak daje nowy zwiastun. Przypomnijmy, że fabuła ma bazować na powieści "Czas pogardy" Andrzeja Sapkowskiego.

3. sezon Wiedźmin zwiastun

Kiedy premiera nowych odcinków serialu Wiedźmin?

Netflix w przypadku 3. sezonu Wiedźmina postawi na strategię, którą z powodzeniem (ze swojego punktu widzenia) stosował już wcześniej. Chodzi o podzielenie jednego sezonu serialu na dwie części. Tutaj na premierę należy nastawiać się odpowiednio 29 czerwca i 27 lipca.