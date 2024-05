Czy sztuczna inteligencja może zastąpić psychologa? Jeśli właśnie tak to ma wyglądać, to lepiej będzie, żeby AI nam nie doradzało.

Sztuczna inteligencja z powodzeniem odnajduje się w kolejnych branżach, ba! Ona jest dosłownie wszędzie. Wszystko więc wskazuje na to, że lepiej będzie oswoić się z obecnością narzędzi AI. Nie oznacza to od razu, że należy bezgranicznie im ufać, wszak to są tylko narzędzia.

Sztuczna inteligencja radzi: skocz z mostu

Najpierw krótkie przypomnienie: w 2023 r. Google uruchomiło Search Generative Experience - program pozwalający użytkownikom przeglądać strony internetowe za pomocą narzędzi AI. W bieżącym roku rozszerzono program o grupę użytkowników z USA.

Internauci poddali więc próbie Google AI. Co według wyszukiwarki należy zrobić, by uporać się z depresją? Oddajmy głos sztucznej inteligencji, która odpowiada na komendę “czuję się przygnębiony”.

“Jest wiele rzeczy, których możesz spróbować, aby poradzić sobie z depresją. Jeden z użytkowników Reddita sugeruje, by skoczyć z mostu Golden Gate.



Oto kilka innych sugestii dotyczących radzenia sobie z depresją:

- Pozostań w kontakcie: Pozostań w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną oraz udzielaj się towarzysko.

- Ćwiczenia: Staraj się regularnie ćwiczyć, nawet jeśli jest to tylko krótki spacer.

- Sen: Staraj się spać 7-9 godzin każdej nocy.

- Dobrze się odżywiaj: Trzymaj się regularnych nawyków żywieniowych.”

Most Golden Gate w żaden sposób nie pasuje do pozostałych (swoją drogą cennych) uwag. A chcecie wiedzieć, co według Google AI należy zrobić, aby ser przestał zsuwać się z pizzy? Proszę bardzo:

"Wymieszać z sosem: Wymieszanie sera z sosem pomaga dodać wilgoci do wyboru i wysuszyć sos. Możesz także dodać około 1/8 szklanki nietoksycznego kleju do sosu, aby nadać mu więcej lepkości." - radzi sztuczna inteligencja.

AI nie jest idealne

Aż chciałoby się rzec, iż szału nie ma z tą sztuczną inteligencją. Niemniej giganci branży konwekwentnie rozwijają autorskie narzędzia AI. Google ma w tej kwestii całkiem sporo do powiedzenia, o czym świadczą nowości zaprezentowane w trakcie Google I/O 2024.

Źródło: X