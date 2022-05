Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów AMD Ryzen 7000, które mają wprowadzić małą rewolucję na rynku komputerów. W sieci już pojawiły się wpisy z testami takiego układu.

Procesory Ryzen 7000 (Rembrandt) to całkowicie nowe konstrukcje, które mają zastąpić obecne modele Ryzen 5000. Firma AMD zdradziła tutaj trochę szczegółów, więc wiemy czego mniej więcej możemy się spodziewać.

Jednostki bazują na nowej architekturze Zen 4, a do tego oferują wsparcie dla pamięci DDR5 RAM i obsługują magistralę PCI-Express 5.0. Producent zastosuje też nowy, niższy proces litograficzny (5 nm zamiast 7 nm).

Spodziewamy się zatem nie tylko poprawy wydajności, ale też lepszej funkcjonalności całej platformy. Warto bowiem zaznaczyć, że wraz z procesorami mają zadebiutować płyty główne z gniazdem AM5.

Procesor AMD Ryzen 7000 przetestowany w benchmarku

Co prawda premiera procesorów została zaplanowana dopiero na drugą połowę roku, ale w bazie benchmarka Phoronix Test Suite już pojawiły się wpisy z testami próbki inżynieryjnej takiej konstrukcji.

Testy przeprowadzono na referencyjnej platformie AMD Splinter-RPL

Mowa o próbce inżynieryjnej o oznaczeniu kodowym AMD Eng Sample 100-000000666-20_Y, która została wyposażona w 8 rdzeni/16 wątków pracujących aż z taktowaniem 5,2 GHz. Warto zwrócić uwagę na coś jeszcze - procesor został wyposażony w zintegrowany układ graficzny o oznaczeniu kodowym GFX1036 (co potwierdzałoby wcześniejsze przecieki).

Wydajność samego procesora pozostaje tajemnicą, ale w benchmarku Phoronix Test Suite sprawdzono wydajność zintegrowanej grafiki (pod systemem Linux).

Nie powinniśmy tutaj oczekiwać dobrych osiągów – zintegrowana grafika pozwoliła uzyskać w teście Enemy Territory: Quake Wars wydajność 63,1 fps (dla porównania procesor Ryzen 9 6900HX z topową zintegrowaną grafiką Radeon 680M osiąga tutaj jakieś 182 fps).

Wygląda więc na to, że procesory Ryzen 7000 wprowadzą całkowicie nową konstrukcję z lepszą wydajnością i funkcjonalnością, ale zintegrowana grafika nie będzie należeć do najwydajniejszych propozycji (najpewniej będzie to układ nadający się tylko do podstawowych zastosowań).

Czekamy zatem na kolejne wieści o nowych Ryzenach. Być może czegoś więcej dowiemy się na nadchodzącej konferencji AMD.

Źródło: AMD, OpenBenchmarking, TechPowerUp