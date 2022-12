Nowe, tańsze procesory Intela zbliżają się coraz większymi krokami. Niektórzy już teraz mają dostęp do sprzętu i chwalą się pierwszymi recenzjami.

Chodzi o procesory Intel Core 13. generacji – pierwsze modele pojawiły się już w październiku (testowaliśmy Core i9-13900K i Core i5-13600K), ale w planach są kolejne, tańsze jednostki z zablokowanym mnożnikiem.

Testy procesora Intel Core i3-13100F

Wśród planowanych modeli jest m.in. Core i3-13100F, czyli następca popularnego modelu Core i3-12100F. Co prawda jego premiera ma nastąpić dopiero na początku stycznia, ale wietnamski YouTuber Real Tech zdobył sklepową wersję procesora i opublikował jej testy.

Procesor Core i3-13100F oferuje podobną specyfikację do poprzednika (nadal mamy do czynienia ze starą architekturą Alder Lake). Do dyspozycji oddano 4 rdzenie/8 wątków typu P-Core, ale o trochę wyższym taktowaniu – bazowy zegar wynosi 3,4 GHz (+100 MHz), a w trybie Boost może ono wzrosnąć do 4,5 GHz (+200 MHz). Oprócz tego przewidziano 12 MB pamięci podręcznej L3 oraz wsparcie dla pamięci DDR4 i DDR5 RAM. Wersja z dopiskiem F nie ma zintegrowanej grafiki, ale za to powinna być trochę tańsza.

Procesor Core i3-13100F porównano do poprzedniego modelu Core i3-12100F (też 4 rdzenie/8 wątków), wydajniejszego Core i5-12400F (6 rdzeni/12 wątków) oraz starego Core i7-7700K (4 rdzenie/8 wątków).

Wyniki testów nie powinny być specjalnym zaskoczeniem. Core i3-13100F w procesorowych zastosowaniach jest o jakieś 3-4% wydajniejszy od poprzednika Core i3-12100F, ale do modelu Core i5-12400F w wielowątkowych testach jeszcze mu sporo brakuje.

W grach też widać niewielką poprawę osiągów - w połączeniu z pamięciami DDR4-3200 i kartą GeForce GTX 1660 Super możemy liczyć na kilka fps przyrostu płynności animacji. Core i3-13100F powoli dogania tutaj Core i5-12400F.

Jeśli jesteście ciekawi, poniżej znajdziecie pełny test procesora Core i3-13100F (po wietnamsku).

Intel Core i3-13100F może być ciekawą propozycją do tanich komputerów

Intel Core i3-13100F zastąpi model Core i3-12100F, który cieszył się sporą popularnością w tanich komputerach. Jeśli producent utrzyma taką samą lub zbliżoną cenę (około 500 złotych), nowa jednostka może okazać się nowym hitem rankingów procesorów – otrzymamy trochę wydajniejszy model za podobne pieniądze. Nowa „i-trójka” będzie tutaj konkurować z modelami pokroju Ryzen 5 3600 czy Ryzen 5 5500.

Źródło: YouTube @ Real Tech