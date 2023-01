Intel Core i9-13900KS to nie tylko najwydajniejszy procesor na rynku, ale też najlepszy procesor z myślą o podkręcaniu. Igor’s Lab sprawdził pod tym kątem prawie 200 modeli – testy nie pozostawiają tutaj złudzeń.

Jesteśmy świeżo po premierze procesora Intel Core i9-13900KS, czyli specjalnego modelu dla najbardziej wymagających użytkowników. Jednostka wypada ciut lepiej względem Core i9-13900K, a przy tym powinna oferować lepsze możliwości podkręcania.

Intel Core i9-13900KS najlepszy procesor do podkręcania

Jakiś czas temu pisaliśmy o możliwościach podkręcania procesorów Intel Core i9-13900K i Core i9-13900KF. Xaver Amberger z serwisu Igor'sLAB sprawdził jak pod tym kątem wypada najnowszy model Core i9-13900KS - przeanalizowano pod tym kątem 199 sztuk procesorów (!).

Xaver Amberger wykorzystał tutaj płytę główną ASUS Maximus Z790 Hero, która analizuje parametry danego procesora związane z taktowaniem i napięciem, a następnie określa współczynnik SP (Silicon Prediction) – taki współczynnik pomaga w selekcji układów i może określać możliwości podkręcania procesora (im wyższy współczynnik tym lepszy potencjał na podkręcanie).



Wśród sprawdzonych egzemplarzy nie trafił się żaden procesor Intel Core i9-13900KS o współczynniku SP poniżej 100

Okazuje się, że modele Core i9-13900KS wypadają tutaj wyjątkowo dobrze - mediana współczynnika SP dla wersji KS wynosi 108,1. Dla porównania, w przypadku modeli Core i9-13900K było to 99,6, a w przypadku Core i9-13900KF było to 101,1. To najlepsze procesory do podkręcania z nowej generacji.

Wygląda więc na to, że procesory Core i9-13900KS to tak naprawdę wyselekcjonowane modele Core i9-13900K, które mogą pracować z wyższymi taktowaniami przy określonym napięciu zasilającym. Takie jednostki powinny oferować też lepszy potencjał na podkręcanie, co będzie cenną informacją dla overclockerów. Intel Core i9-13900KS jest jednak wyraźnie droższy – nowy procesor w polskich sklepach kosztuje 3700 złotych, więc o 700 złotych więcej niż 13900K. Czy warto tyle dopłacać? To już indywidualna kwestia do oceny.

Źródło: Igor'sLAB