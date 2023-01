Które procesory Intela oferują najlepszy potencjał na podkręcanie? Ktoś to w końcu sprawdził! Wnioski z testów mogą okazać się dosyć zaskakujące.

Nowe procesory Intel Core 13. generacji to świetny sprzęt, który zainteresuje graczy i entuzjastów. Szczególnie dobrze wypadają modele z odblokowanym mnożnikiem, które można dodatkowo podkręcić.

Jak trafić najlepszy procesor do podkręcania? Okazuje się, że można to w miarę prosty sposób sprawdzić.

Igor Wallossek sprawdził prawie 500 procesorów

Które procesory Intel oferują najlepszy potencjał na podkręcanie?

Każdy procesor przed opuszczeniem fabryki jest sprawdzany pod kątem ustawiania taktowania przy danym napięciu zasilającym (krzywa V/F). Firma ASUS wykorzystuje te ustawienia do określania potencjału na podkręcania danego procesora jako współczynnik SP (im wyższy współczynnik, tym teoretycznie wyższy potencjał na podkręcanie).

Igor Wallossek z serwisu igor'sLAB przeprowadził ciekawy eksperyment, w którym w ten sposób sprawdził potencjał na podkręcanie prawie 500 procesorów Intela (tradycyjne sprawdzanie potencjału procesora przy tej ilości sprzętu trwałoby zbyt długo). Tutaj znajdziecie artykuł poświęcony metodologii i selekcji modeli Core i9, a tutaj modeli Core i7 i Core i5.

Najlepszy potencjał na podkręcanie powinny zaoferować modele Core i9-13900K i Core i9-13900KF, gdzie bardzo dużo egzemplarzy oferowało współczynnik SP w okolicach 100. Warto jednak zauważyć, że wśród sprawdzonych sztuk minimalnie lepiej wypadały modele KF (mediana współczynnika SP wynosiła 102 – o 3 więcej niż w przypadku modeli K).

Wyraźnie gorzej wypadły modele Core i7-13700K i Core i7-13700KF – w tym przypadku żaden model nie oferował współczynnika SP powyżej 100. Mediana dla takich modeli wynosi 83 dla wersji K i 84 dla wersji KF.

Jeszcze gorszy wypadły modele Core i5-13600K i Core i5-13600KF. Wśród sprawdzonych egzemplarzy żaden nie oferował współczynnika SP powyżej 100, ale mediana to już tylko 81 dla wersji K i 78 dla wersji KF.

Model (liczba przetestowanych sztuk) Najlepszy SP Najgorszy SP Średnia SP Mediana SP Core i9-13900K (132) 114 81 99,6 99 Core i9-13900KF (164) 111 91 101,1 102 Core i7-13700K (42) 96 75 82,9 83 Core i7-13700KF (43) 90 75 83,5 84 Core i5-13600K (51) 91 76 81,8 81 Core i5-13600K (48) 96 58 78,5 78

Wygląda więc na to, że producent stosuje najlepsze jądra krzemowe do budowy topowych modeli Core i9 i to one oferują najlepszy potencjał na podkręcanie. W przypadku słabszych modeli Core i7 i Core i5 stosowane są gorze jakościowo jądra, więc trudniej będzie tutaj znaleźć procesor o dobrym potencjale na przetaktowanie.

Źródło: igor'sLAB