Procesory

14 nm wiecznie żywe. Intel odświeżył procesor z 2020 roku

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Intel wprowadził do oferty nowy procesor – Core i5-110, który w rzeczywistości wcale nie jest taki nowy. To odświeżony model z 10. generacji Core (Comet Lake), wydany jedynie pod nowym oznaczeniem.

Niedawno na rynku zadebiutowały procesory Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake), ale producent już przygotowuje się do premiery kolejnych serii – odświeżonych modeli Arrow Lake oraz zupełnie nowych układów Nova Lake. 

W międzyczasie w ofercie Intela pojawił się model Core i5-110, który wzbudził spore zainteresowanie w branżowych mediach. 

Intel Core i5-110 – nowy stary procesor 

Jak wynika ze specyfikacji opublikowanej na stronie producenta, Core i5-110 został wyprodukowany w 14-nanometrowym procesie technologicznym i należy do generacji Comet Lake.

Procesor pasuje do płyt głównych z gniazdem LGA 1200 i obsługuje dwukanałowe pamięci DDR4-2666. Do dyspozycji oddano 6 rdzeni/12 wątków, 12 MB pamięci podręcznej L3 oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 630. 

ModelIntel Core i5 10400FIntel Core i5 10400Intel Core i5-110
GeneracjaComet Lake (14 nm)Comet Lake (14 nm)Comet Lake (14 nm)
Rdzenie/wątki6/126/126/12
Taktowanie (Base/Boost)2,9/4,3 GHz2,9/4,3 GHz2,9/4,3 GHz
Pamięć L26x 256 KB6x 256 KB6x 256 KB
Pamięć L312 MB12 MB12 MB
Kontroler pamięciDDR4-2666
(dwukanałowy)		DDR4-2666
(dwukanałowy)		DDR4-2666
(dwukanałowy)
Zintegrowana grafika-Intel UHD Graphics 630Intel UHD Graphics 630
TDP65 W65 W65 W

W praktyce to odświeżony model Core i5-10400 z 2020 roku, ale wydany pod innym oznaczeniem. Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować wersję Core i5-10400F (bez zintegrowanej grafiki).

Stary model ma sens? 

Wprowadzenie Core i5-110 na pierwszy rzut oka może wydawać się pozbawione sensu. Procesor bazuje na starej architekturze, która raczej nie przyciągnie klientów detalicznych – zwłaszcza że na rynku dostępne są już znacznie nowsze jednostki. 

W praktyce procesor ten prawdopodobnie nie jest kierowany do zwykłej sprzedaży, lecz do dużych producentów komputerów - to rynek, który rządzi się własnymi prawami. Dla nich "nowy" model w ofercie Intela może być wygodnym rozwiązaniem do budowy tanich, podstawowych zestawów, które nie będą wykorzystywane do wymagających zadań. No i będzie czymś nowym (przynajmniej z nazwy).

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login