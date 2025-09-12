14 nm wiecznie żywe. Intel odświeżył procesor z 2020 roku
Intel wprowadził do oferty nowy procesor – Core i5-110, który w rzeczywistości wcale nie jest taki nowy. To odświeżony model z 10. generacji Core (Comet Lake), wydany jedynie pod nowym oznaczeniem.
Niedawno na rynku zadebiutowały procesory Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake), ale producent już przygotowuje się do premiery kolejnych serii – odświeżonych modeli Arrow Lake oraz zupełnie nowych układów Nova Lake.
W międzyczasie w ofercie Intela pojawił się model Core i5-110, który wzbudził spore zainteresowanie w branżowych mediach.
Intel Core i5-110 – nowy stary procesor
Jak wynika ze specyfikacji opublikowanej na stronie producenta, Core i5-110 został wyprodukowany w 14-nanometrowym procesie technologicznym i należy do generacji Comet Lake.
Procesor pasuje do płyt głównych z gniazdem LGA 1200 i obsługuje dwukanałowe pamięci DDR4-2666. Do dyspozycji oddano 6 rdzeni/12 wątków, 12 MB pamięci podręcznej L3 oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 630.
|Model
|Intel Core i5 10400F
|Intel Core i5 10400
|Intel Core i5-110
|Generacja
|Comet Lake (14 nm)
|Comet Lake (14 nm)
|Comet Lake (14 nm)
|Rdzenie/wątki
|6/12
|6/12
|6/12
|Taktowanie (Base/Boost)
|2,9/4,3 GHz
|2,9/4,3 GHz
|2,9/4,3 GHz
|Pamięć L2
|6x 256 KB
|6x 256 KB
|6x 256 KB
|Pamięć L3
|12 MB
|12 MB
|12 MB
|Kontroler pamięci
|DDR4-2666
(dwukanałowy)
|DDR4-2666
(dwukanałowy)
|DDR4-2666
(dwukanałowy)
|Zintegrowana grafika
|-
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|TDP
|65 W
|65 W
|65 W
W praktyce to odświeżony model Core i5-10400 z 2020 roku, ale wydany pod innym oznaczeniem. Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować wersję Core i5-10400F (bez zintegrowanej grafiki).
Stary model ma sens?
Wprowadzenie Core i5-110 na pierwszy rzut oka może wydawać się pozbawione sensu. Procesor bazuje na starej architekturze, która raczej nie przyciągnie klientów detalicznych – zwłaszcza że na rynku dostępne są już znacznie nowsze jednostki.
W praktyce procesor ten prawdopodobnie nie jest kierowany do zwykłej sprzedaży, lecz do dużych producentów komputerów - to rynek, który rządzi się własnymi prawami. Dla nich "nowy" model w ofercie Intela może być wygodnym rozwiązaniem do budowy tanich, podstawowych zestawów, które nie będą wykorzystywane do wymagających zadań. No i będzie czymś nowym (przynajmniej z nazwy).
