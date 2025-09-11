Borderlands 4 na początku na PC. Gracze konsolowi zagrają później

Nowa część Borderlands to jedna z najgłośniejszych premier bieżącego roku. Studio Gearbox opublikowało mapkę, na której uwzględniono godziny premier gry – gracze konsolowi będą musieli poczekać dłużej niż gracze komputerowi.

Borderlands 4 to nadchodząca gra typu looter-shooter od Gearbox Software, wydana przez 2K, będąca kontynuacją Borderlands 3. Gracze przeniosą się na nową planetę o nazwie Kairos, a świat gry ma być „bezszwowy” — bez ekranów ładowania między strefami — co stanowi spore ulepszenie względem poprzednich części.

Gearbox obiecuje rozwinięcie mechaniki — poprawiony system movement (m.in. podwójny skok, haki), rozbudowane drzewka umiejętności, większą swobodę eksploracji i lepszą współpracę w trybach kooperacyjnych.

Dobra wiadomość dla graczy komputerowych

Borderlands 4 zadebiutuje w formie globalnej premiery, co oznacza, że wszyscy fani na świecie rozpoczną rozgrywkę w tym samym momencie. Nie będzie więc sytuacji, w której trzeba czekać, aż zegar wybije północ w danym regionie, podczas gdy inni już grają. Start zaplanowano na czwartek, 11 września o godzinie 9:00 czasu PT (czyli 18:00 czasu polskiego). Gra ukaże się równocześnie na Steamie i w Epic Games Store.

Borderlands 4 – wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe

Procesor: Intel Core i7-9700 lub AMD Ryzen 7 2700X

Karta graficzna: GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580

Pamięć RAM: 16 GB

Dysk: 100 GB (wymagany SSD)

System: Windows 10 lub nowszy

Zalecane wymagania sprzętowe

Procesor: Intel Core i7-12700 lub AMD Ryzen 7 5800X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 / Radeon RX 6800 XT / Intel Arc B580

Pamięć RAM: 32 GB

Dysk: 100 GB (wymagany SSD)

System: Windows 10 lub nowszy

Tutaj warto zaznaczyć, że NVIDIA i AMD już udostępniły nowe sterowniki dla kart graficznych GeForce i Radeon, zoptymalizowane specjalnie pod Borderlands 4. Dzięki nim gracze mogą liczyć na maksymalną wydajność i stabilność działania już w dniu premiery.

Dodatkowo w wybranych sklepach trwa promocja: przy zakupie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 lub laptopa wyposażonego w układy GeForce RTX 5090, 5080 albo 5070, nabywcy otrzymują grę Borderlands 4 w zestawie za darmo.

Konsolowi gracze zagrają później

Na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S gra będzie dostępna kilka godzin później – dopiero o 12 września o północy lokalnego czasu. Wyjątkiem jest strefa czasowa Los Angeles, gdzie gracze uruchomią produkcję już 11 września o 21:00.

Posiadacze Switcha 2 będą musieli poczekać jeszcze dłużej – tutaj premiera odbędzie się dopiero 3 października 2025 r.