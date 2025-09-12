Nowe płyty Gigabyte. Specjalnie pod procesory Ryzen 9000 X3D

Gigabyte zaprezentował płyty główne z serii Gigabyte Aorus X870E X3D, które mają zainteresować graczy składających komputery typowo z procesorami AMD Ryzen 9000 X3D. Nowe modele wprowadzają funkcje, które mają poprawić osiągi sprzętu.

Procesory AMD Ryzen 9000 X3D odniosły ogromny sukces i często są polecane wymagającym graczom. Wszystko sprowadza się do specyfikacji - jednostki wyposażono w pamięć podręczną 3D V-Cache, która znacząco poprawia wydajność w grach. Potwierdzają to nasze testy modeli Ryzen 7 9800X3D i Ryzen 9 9950X3D.

Co ważne, procesory są kompatybilne z płytami głównymi opartymi na gnieździe AMD AM5. Firma Gigabyte zdecydowała się jednak przygotować specjalne modele płyt głównych, które pozwolą jeszcze lepiej wykorzystać potencjał nowych układów.

Płyty główne Gigabyte Aorus X870E X3D

Początkowo w ofercie producenta pojawią się trzy modele z serii Gigabyte Aorus X870E X3D, które wyróżniają się odświeżonym wzornictwem, ulepszoną budową, ale też nowymi funkcjami. Szczególnie warto zwrócić uwagę na obsługę szybkich pamięci DDR5 - dzięki usprawnieniu konstrukcji, płyty mają obsługiwać moduły nawet o przepustowości 9000 MT/s.

Płyta główna Gigabyte X870E Aorus Master X3D ICE została stworzona z myślą o entuzjastach i wymagających graczach, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości procesorów AMD Ryzen 9000 X3D. Konstrukcja oferuje rozbudowaną sekcję zasilania oraz funkcje ułatwiające podkręcanie komputera. To propozycja dla osób budujących wydajne zestawy premium. Płyta została wyceniona na 649 dol.

Płyta główna Gigabyte X870E Aorus Pro X3D ICE to propozycja skierowana do graczy oraz zaawansowanych użytkowników, którzy chcą korzystać z potencjału procesorów AMD Ryzen 9000 X3D bez dopłacania do absolutnie topowych modeli. Oferuje solidną sekcję zasilania, nowoczesne złącza i funkcje gamingowe, zapewniając balans między wydajnością a ceną. Wycena na 449 dolarów sprawia, że jest to atrakcyjny wybór dla osób budujących wydajny, ale bardziej opłacalny zestaw.

Płyta główna Gigabyte X870E Aorus Elite X3D to model przeznaczony dla graczy i entuzjastów, którzy chcą zbudować wydajny komputer w rozsądnej cenie. Oferuje nowoczesne rozwiązania, wsparcie dla procesorów AMD Ryzen 9000 X3D oraz solidną jakość wykonania charakterystyczną dla serii Aorus. Standardowa wersja została wyceniona na 349 dolarów, natomiast efektowna, biała odmiana X870E Aorus Elite X3D ICE kosztuje 359 dolarów.

Wiemy jednak, że to nie koniec planów producenta. Gigabyte pracuje też nad ulepszeniem topowego modelu – w przyszłości możemy spodziewać się prezentacji Gigabyte X870E Aorus Xtreme AI TOP X3D.

W przyszłości pojawi się też model Gigabyte X870E Aero G X3D – model dla twórców treści, który wyróżnia się eleganckim, drewnianym wykończeniem.

Lepsza wydajność

Nowe płyty główne oferują tryb X3D Turbo Mode 2.0 - udoskonaloną funkcję opartą o AI, która zwiększa wydajność zarówno w grach, jak i w pracy twórczej.

Producent podkreśla, że Extreme Gaming Mode może poprawić wydajność w grach nawet o 25% (czyli o 10% więcej niż w przypadku płyt konkurencji), natomiast Max Performance Mode zapewnia do 14% lepsze rezultaty w pracy twórczej (aż o 152% więcej niż konkurencyjne rozwiązania).

Dodatkowym atutem jest funkcja Dynamic AI Tuning, która pozwala skuteczniej podkręcić procesor i osiągnąć wyższą wydajność niż w przypadku standardowej technologii AMD Core Performance Boost (CPB).