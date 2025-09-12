Xiaomi 16 pobije iPhone 17 i Galaxy S25. Pod tym względem będzie rywalizacja

Duża bateria w chińskim flagowcu powoli przestaje już mnie dziwić. Kiedy jednak trafia do kompaktowego smartfona, robi się ciekawie. Oto Xiaomi 16.

Premiera Apple iPhone 17 już za nami. Nic dziwnego, że w sieci pojawiają się porównania z innymi najlepszymi smartfonami na rynku. Tymczasem Xiaomi szykuje coś, co może zaskoczyć wszystkich - nawet podstawowy, kompaktowy model serii Xiaomi 16 dostanie gigantyczną baterię, jakiej próżno szukać u konkurentów. Jak na tle nadchodzącego modelu z Chin prezentują się konkurenci z logo Apple, Samsung i Google?

Doniesienia na temat Xiaomi 16

Według najnowszych przecieków Xiaomi 16 zadebiutuje jeszcze we wrześniu 2025 r. To smartfon, który może stać się jednym z najgłośniejszych premier końcówki roku. Producent stawia na połączenie kompaktowych wymiarów z najlepszymi podzespołami.

Smartfon zostanie wyposażony w 6,3-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1.5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. W środku znajdzie się najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite 2 (Gen 5), a całość będzie działać pod kontrolą HyperOS 3.

Na tylnym panelu umieszczono potrójny zestaw aparatów 50 Mpix (główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw), z przodu znajdziemy kamerkę do selfie 32 Mpix. Obudowa otrzyma certyfikat IP68/IP69, a odblokowanie ekranu będzie możliwe dzięki ultradźwiękowemu czytnikowi linii papilarnych.

Świetna bateria w nowym Xiaomi 16

Największe emocje wzbudza jednak akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie przewodowe 100 W oraz bezprzewodowe 50 W. To kolejny smartfon z Chin z tak pojemną baterią, inne miały jednak sporo większe gabaryty (np. flagowe telefony realme, OnePlusa lub Vivo). Wielka pojemność przy małych rozmiarach jest możliwa dzięki zastosowaniu baterii krzemowo-węglowej.

A jak wypada bateria Xiaomi 16 w porównaniu z konkurencją?

Samsung Galaxy S25 - bateria 4000 mAh, ładowanie przewodowe 25 W

Google Pixel 10 - bateria 4970 mAh, ładowanie przewodowe 30 W, ładowanie magnetyczne

Apple iPhone 17 - bateria 3592 mAh, ładowanie przewodowe 40 W, ładowanie magnetyczne

Xiaomi 16 - bateria 7000 mAh, ładowanie przewodowe 100 W, a do tego szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W

Wielkość baterii i moc ładowania to niezwykle istotne aspekty w codziennym użytkowaniu. Wpływają na to, jak wiele godzin smartfon może pracować na jednym ładowaniu, a także ile trwa jego uzupełnianie. Nowy iPhone 17 w 20 minut napełni baterię od 0 do 50%, co jest niezłym wynikiem i wystarczy na kilka godzin działania przy włączonym ekranie. Samsung i Google są pod tym względem wyraźnie słabsze, natomiast Xiaomi bije ich wszystkich na głowę. Z baterią 7000 mAh można realnie myśleć o pracy urządzenia nawet przez dwa dni - coś, co w przypadku wspomnianych konkurentów jest raczej niewykonalne (chyba że prawie w ogóle ich nie używamy).