Nowość nie tylko w nowym modelu. Skorzystają posiadacze starszych Apple Watch

Jakub Bielecki | Redaktor serwisu benchmark.pl
Nowa funkcja z Apple Watch Series 11 trafi także do starszych modeli. Sprawdź, czy i Twój zegarek ją dostanie.

Podczas wydarzenia „Awe Dropping”, na którym odbyła się premiera iPhone 17 i premiera Apple Watch Series 11, Apple zaprezentowało szereg nowych rozwiązań zdrowotnych i fitnessowych. Jedną z najciekawszych nowości jest Wynik Snu (Sleep Score) – funkcja, która w prosty sposób podsumowuje jakość naszego nocnego odpoczynku. Dobra wiadomość jest taka, że z rozwiązania skorzystają nie tylko właściciele najnowszych zegarków, ale również posiadacze wybranych starszych modeli.

Wynik Snu – co to jest i jak działa?

Sleep Score ("Wynik Snu") analizuje sen na podstawie danych zbieranych przez czujniki Apple Watcha: tętna, temperatury nadgarstka, saturacji czy częstości oddechu. Algorytmy oceniają długość snu, regularność godzin zasypiania, liczbę przebudzeń oraz proporcje między fazami snu – głęboką, rdzeniową i REM. Efektem jest czytelny wynik w skali od „Excellent” do „Very Low”, który znajdziemy w aplikacji Zdrowie. Dzięki temu łatwo sprawdzić, czy nasz organizm miał szansę na prawdziwy odpoczynek.

Apple podkreśla, że Wynik Snu powstał w oparciu o dane z ponad 5 milionów nocy badanych w ramach Apple Heart and Movement Study oraz w zgodzie z rekomendacjami takich instytucji jak American Academy of Sleep Medicine czy World Sleep Society. To, że nowość pojawia się nie tylko w Apple Watch Series 11 to świetna wiadomość.

Które zegarki dostaną nowość?

Nowa funkcja zadebiutuje wraz z systemem watchOS 26, którego premiera zaplanowana jest na 15 września 2025 r. Lista urządzeń, które zyskają dostęp do Sleep Score, wygląda następująco:

  • Apple Watch Series 6 i nowsze
  • Apple Watch SE (2. generacja i późniejsze)
  • Apple Watch Ultra (wszystkie modele)

Warunkiem jest sparowanie zegarka z iPhonem 11 lub nowszym działającym na iOS 26.

Analiza Snu z Apple Watch 11 trafi też do starszych modeli

Nie tylko sen - inne nowe funkcje

To jednak nie jedyne zdrowotne nowości, jakie trafią do starszych Apple Watchy. W watchOS 26 pojawi się również możliwość wykrywania nadciśnienia tętniczego – funkcja, która na podstawie danych z optycznego czujnika tętna może ostrzegać o ryzyku podwyższonego ciśnienia. Na wybranych nowszych modelach pojawią się także gesty sterowania nadgarstkiem czy tłumaczenia w czasie rzeczywistym.

