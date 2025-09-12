Sony idzie śladami Google'a i Apple'a. Xperia 10 VII z nowym wyglądem

Sony po latach zdecydowało się na zmianę swojego smartfonowego wzornictwa.

Dotychczasowy design rozwijany był konsekwentnie od czasu Xperii 1 II oraz Xperii 10 II z 2020 roku, kiedy to Sony zaczęło stosować pionowe wyspy aparatów w rogu obudowy. Przez 5 lat kolejne generacje smartfonów z tych serii bazowały na tym koncepcie, ale teraz przyszła pora na zmianę.

Sony Xperia 10 VII niczym Pixel 10 i iPhone Air

W Xperii 10 VII japońscy projektanci zdecydowali się na umieszczenie poziomej wyspy aparatów, która rozciąga się od lewej do prawej krawędzi obudowy. Nasuwa to skojarzenia ze smartfonami Google Pixel 10 czy najnowszym iPhone’em Air.

Choć wyspa wypełnia niemal całą szerokość smartfonów, umieszczono na niej - podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji - tylko dwa aparaty: główny oraz ultraszerokokątny. Sony podkreśla jednak, że sensor główny jest 1,6 razy większy niż w poprzedniej generacji.

W Xperii 10 VII zastosowano również przeprojektowany tylny panel z matowym wykończeniem oraz - wzorem flagowej Xperii 1 VII - szerszy ekran o proporcjach 19,5:9 zamiast dotychczasowych 21:9. Nowością w serii 10 jest także fizyczny przycisk migawki, zarezerwowany dotychczas dla topowych modeli.

Jeśli chodzi o zmiany niewidoczne na pierwszy rzut oka, Sony chwali się zastosowaniem wyższej klasy frontowych głośników stereo oraz dwukrotnym zwiększeniem mocy sygnału Bluetooth. Nie zabrakło również dwóch sztandarowych funkcji AI Google’a - Circle to Search oraz asystenta Gemini.

Sony Xperia 1 VII Ekran OLED 6,1 cala,

2340 x 1080 (422 ppi),

120 Hz Głośniki stereo Czip Snapdragon 8 Elite Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 128 GB,

obsługa microSD Aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,9,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix (1/3 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,0 Aparat przedni 8 Mpix (1/4 cala),

f/2,0 Łączność 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

gniazdo słuchawkowe Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania Bateria 5000 mAh Wymiary 153 x 72 x 8,3 mm Waga 168 g Android 15,

4 duże aktualizacje,

6 lat łatek bezpieczeństwa Odporność IP68/IP65,

Gorilla Glass Victus 2 (przód),

Gorilla Glass Victus (tył)

Sony deklaruje, że Xperia 10 VII otrzyma cztery duże aktualizacje Androida oraz będzie wspierana łatkami zabezpieczeń przez sześć lat. Warto jednak odnotować, że smartfon debiutuje z nie najnowszym już Androidem 15, bo w czerwcu wydany został Android 16.

Sony Xperia 10 VII - cena i dostępność

Sony potwierdziło, że Xperia 10 VII trafi na polski rynek jeszcze we wrześniu. Cena na naszym rynku nie została jeszcze zakomunikowana, ale europejska to 449 euro, czyli równowartość 1910 zł.