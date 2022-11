Nowa generacja procesorów AMD Epyc to nie tylko spory wzrost wydajności, ale też dużo lepsza efektywność energetyczna. Na nowych układach może zyskać także nasza planeta.

Premiera procesorów AMD Epyc 9004 (Genoa) odbiła się szerokim echem w branżowych mediach. Producent chwalił się świetnymi osiągami i nową, bardziej funkcjonalną platformą – w wielu zastosowaniach można liczyć na potężny przyrost wydajności.

Układy bazują na architekturze Zen 4 - w topowych modelach zastosowano aż 96 rdzeni/192 wątki. Oprócz tego można liczyć na wsparcie dla 12-kanałowych pamięci DDR5 RAM, a także obsługę magistrali PCI-Express 5.0 i CXL 1.1.

Procesory AMD Epyc 9004 to też dużo mniejszy pobór mocy

Nie każdy jednak zwraca uwagę na inny ważny aspekt nowych procesorów – duży wzrost efektywności energetycznej. Ma to o tyle istotne znaczenie, że państwa Unii Europejskiej chcą osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Oznacza to, że operatorzy centrów danych będą próbowali ograniczyć zapotrzebowanie na energię elektryczną swojej infrastruktury (już teraz najwięksi gracze na rynku przygotowali inicjatywę, która zobowiązuje sygnatariuszy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku dla istniejących już centrów danych i do 2025 roku dla nowych ośrodków).

Ile można zaoszczędzić? Oczywiście dużo zależy już od konkretnego systemu obliczeniowego i jego zastosowania, ale AMD podczas konferencji przedstawiło ciekawy przykład.

318 tysięcy serwerów z procesorami AMD Epyc 9654 może zastąpić 1 milion serwerów z procesorami Intel Xeon 8380. Maszyny zaoferują tę samą moc obliczeniową, ale pozwolą zaoszczędzić 4,3 miliarda kWh energii rocznie, zmniejszając emisję dwutlenku węgla o 2,2 miliony ton CO2 (mówimy o ilości CO2, do którego usunięcia potrzeba prawie 1 miliona hektarów lasów – to obszar o wielkości porównywalnej z Parkiem Yellowstone).

Widać zatem, że różnica jest ogromna (przynajmniej na tle starszych modeli Intela, bo niedawno zapowiedziano nowsze, efektywniejsze jednostki Intel Xeon Max). Zmiana procesorów na pewno będzie odczuwalna i jeśli chodzi o koszt działalności, ale też o wpływ na naszą planetę.

Źródło: AMD